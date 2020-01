Twee mannen opgepakt in onderzoek voortzetting pedofielenclub

Twee mannen zijn dinsdag opgepakt in een onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn. Politie en justitie hebben ook huiszoekingen gedaan in vier woningen, meldt het Openbaar Ministerie.

De twee arrestanten zijn een 75-jarige man en een 32-jarige man, die allebei verdacht worden van het voortzetten van Martijn. De 75-jarige man werd aangehouden in zijn huis in Haarlem en wordt ook verdacht van kinderpornobezit. Agenten hielden de tweede man aan in een woning in Hengelo. Hij zou voorbereidingen hebben getroffen voor seksueel misbruik van kinderen. Wat dat laatste precies inhoudt, kon een woordvoerder van het OM dinsdagavond niet zeggen.

Het doorzochte huis in Hengelo is volgens RTV Oost van Marthijn U., een oud-bestuurder van Martijn. Justitie wil niet zeggen of dat klopt. U. is in elk geval niet opgepakt. Bij de doorzoekingen, die ook in Arnhem en Lelystad plaatsvonden, zijn mobiele telefoons, computers en usb-sticks in beslag genomen.

E-mailgroep

Justitie liet eind vorig jaar weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen twee vooraanstaande oud-leden van de vereniging Martijn. Zij zouden weer online strijden voor legalisering van seks tussen volwassenen en kinderen. Dat was ook het voornaamste programmapunt van Martijn, en de reden waarom de vereniging is verboden. De twee ex-leden zouden bovendien een besloten e-mailgroep beheren waarin tips voor kindermisbruik werden gedeeld, onthulde RTL Nieuws. Justitie wil niet zeggen of de dinsdag opgepakte mannen de twee oud-leden zijn.

De Hoge Raad sprak in 2014 een definitief verbod uit over het in 1982 opgerichte Martijn. De vereniging was de laatste jaren vooral aanwezig op internet, waar ze onder meer een discussieforum had. Volgens de Hoge Raad waren de activiteiten van Martijn een bedreiging voor de openbare orde. „De vereniging bagatelliseert de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen”, luidde het vonnis.