Toezichthouder: 5G-straling binnen de limieten

De elektromagnetische straling van 5G-systemen valt binnen de limieten die de Europese Unie heeft gesteld. Dat melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Agentschap Telecom dinsdag op basis van veldsterktemetingen bij 5G-testlocaties en literatuuronderzoek.

Wel stellen de toezichthouders dat het belangrijk is om de ontwikkelingen rondom 5G in de gaten te houden, met name om te kijken wat er gebeurt met de straling als de 5G-systemen breder in gebruik worden genomen. Informatie over „complexe, realistische blootstellingssituaties” waarin veel zendinstallaties en gebruikerstoestellen tegelijk zenden ontbreekt nog.

Het RIVM en het Agentschap Telecom voorspellen dat de introductie van 5G-systemen nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Zo zullen er meer zenders per vierkante kilometer komen en hogere frequenties worden gebruikt dan men tot dusver gewend is. Providers T-Mobile en KPN hopen beide dit jaar een landelijk dekkend 5G-netwerk uit te rollen.

Demonstraties

De afgelopen maanden vonden verschillende demonstraties plaats in Nederland tegen de komst van het nieuwe netwerk. De demonstranten maken zich zorgen over de invloed van de elektromagnetische straling van 5G op de gezondheid. Het RIVM stelde eerder dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het 5G-netwerk andere effecten veroorzaakt dan het huidige 4G-netwerk.

Het 5G-netwerk kan meer data verzenden doordat de pieksnelheid toeneemt van 1 naar 10 Gbit per seconde. Hierdoor moet men tien keer zo snel video’s en andere bestanden kunnen downloaden. Ook passen er honderd keer zoveel apparaten op één zendmast, van telefoons en camera’s tot industriële sensoren en huiselijke apparaten. Het radionetwerk wordt bovendien driemaal zo efficiënt.