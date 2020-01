Stijging prijzen huurwoningen afgevlakt in 2019

Het huren van een woning wordt nog steeds ieder kwartaal duurder, maar de stijging van de huurprijzen is vorig jaar wel afgevlakt. In alle kwartalen van 2019 stegen de prijzen van huurwoningen in de vrije sector met minder dan 5 procent, meldt huurwoningsite Pararius maandag. Het is voor het eerst sinds eind 2015 dat de huurstijging op zo’n laag niveau ligt.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven hebben de grootste invloed op de gemiddelde huurprijs in Nederland. Opvallend hierbij is de steden in elk geval het laatste kwartaal een drukkend effect hadden op de landelijke huurprijsstijging. Waar de gemiddelde huurprijs op landelijk niveau met 4,8 procent toenam, klom de gemiddelde huurprijs in de vijf genoemde steden met maximaal 3,2 procent.

Bijna 24 euro per vierkante meter

Huurwoningen zijn nog altijd het duurst in Amsterdam. Gemiddeld gezien kost een vierkante meter in de hoofdstad maandelijks 23,68 euro, op landelijk niveau is dat 16,77 euro. Op de tweede plaats staat Utrecht met 17,80 euro per vierkante meter. De Domstad wordt gevolgd door Den Haag (16,34 euro per vierkante meter per maand), Rotterdam (16,26 euro) en Eindhoven (14,53 euro).

Verder valt Bussum op. In deze Gooise gemeente stegen de prijzen vorig kwartaal het hardst: daar betaalden nieuwe huurders ruim 14 procent meer in het vierde kwartaal van 2019 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook in Amersfoort zag Pararius de huurprijzen stijgen met 14 procent.

Koopwoningen 6,9 procent duurder

Dinsdag werd ook bekend dat bestaande koopwoningen in 2019 gemiddeld 6,9 procent duurder zijn geworden. In december 2019 bereikte de prijsindex het hoogste niveau ooit: vergeleken met het dal van juni 2013 lagen de prijzen van koopwoningen vorige maand 42 procent hoger. In het hele jaar zijn 218.595 woningen verkocht, ongeveer hetzelfde aantal als in 2018.

De prijzen van koopwoningen nemen sinds 2013 ieder jaar toe. Gemiddeld kostte een woning in 2019 307.978 euro. De verschillen tussen verschillende locaties zijn net als bij huurwoningen groot. Zo kost een koopwoning in Noord-Holland gemiddeld 396.601 euro, terwijl woningen in de provincie Groningen gemiddeld 219.283 euro kosten.