Scheringa zet Wellink in getuigenbank om faillissement DSB Bank

Dat ING, ABN Amro, Fortis en SNS op de hoogte werden gesteld, vindt voormalig De Nederlandsche Bank-president Nout Wellink (76) vanzelfsprekend. Dat er alvast een callcenter werd ingeschakeld voor verontruste klanten was logisch. En dat Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en OM-top werden ingeseind, snapt hij ook nog wel vanwege „de mogelijke maatschappelijke onrust” waartoe een DSB -faillissement kon leiden.

Dinsdag moest Wellink in de rechtbank Den Haag getuigen over het weekend in oktober 2009 toen DNB onder zijn regie besloot de stekker uit DSB Bank te trekken door bij de rechter de noodregeling aan te vragen, een soort faillissementsaanvraag. Volgens oprichter Dirk Scheringa was de val van DSB te voorkomen. Met een door ondernemers gefinancierde stichting wil hij daarom de staat voor 830 miljoen euro aansprakelijk stellen. Wellinks verhoor is daartoe de opmaat.

Lees ook: Scheringa vraagt, maar stuit bij DNB op ‘geheugenverlies’

Cruciaal onderdeel van die aansprakelijkheidsstelling is de vraag of DNB wel zorgvuldig genoeg was. Tegen de verwachtingen bij DNB in wees de rechter de eerste noodaanvraag af omdat DSB weer financieel vooruitging. Nadat de Volkskrant de geheime aanvraag openbaarde (zonder de uitspraak te melden) liep DSB alsnog leeg en was de tweede noodaanvraag wél succesvol.

De Rijksrecherche onderzocht het noodregelingslek en concludeerde dat vijfhonderd mensen wisten of konden vermoeden dat de noodregeling was aangevraagd. Vandaar dat Geert-Jan Knoops – Scheringa’s advocaat – inzoomde op de discretie bij DNB. Wellink had op veel maar niet alles een antwoord. Dat SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan werd ingeseind was hem een raadsel. „Dat heeft mij hoogstens verbaasd, ik kan mij er helemaal niets van herinneren.”

Lees ook: Bos blijft erbij: DSB was niet meer te redden