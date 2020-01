Rechter: Zaans Medisch Centrum verzweeg gebreken riool

Een persbericht op de site van het Zaans Medisch Centrum was deels „misleidend” en moet worden gerectificeerd. Dat is dinsdag het oordeel van de rechtbank Noord-Holland.

Het bericht gaat over een gevaarlijke antibioticaresistente bacterie die in het ziekenhuis al 46 mensen heeft besmet. Deze bacterie huist in het riool van het ziekenhuis en kwam waarschijnlijk via wc’s bij patiënten terecht. Eén patiënt is vermoedelijk overleden door de bacterie.

In september kondigde het ziekenhuis in een persbericht op zijn website aan ingrijpende stappen te nemen wat betreft de afvalzuivering via het riool om de bacterie „definitief de kop in te kunnen drukken”.

Het bericht kwam als een grote verrassing voor de leverancier van die afvalzuivering, Pharmafilter. Dat Amsterdamse bedrijf leverde al aan vijf ziekenhuizen een systeem dat op een innovatieve manier medicijnresten uit het riool houdt. Meestal wordt daarbij ziekenhuisafval vermalen, door het riool naar een installatie op het ziekenhuisterrein vervoerd, waar het vervolgens wordt ontsmet zodat het niet in het milieu terechtkomt.

Het bedrijf spande een rechtszaak aan omdat het stelt grote schade te hebben geleden van het bericht en media-aandacht van de NOS. Het bedrijf zou grote orders van andere ziekenhuizen voorlopig niet hebben gekregen.

Het ziekenhuis uit Zaandam schreef destijds in zijn persbericht dat pulp dat bij de afvalverwerking door de riolering ging tot verstoppingen leidde, waardoor er een groter risico op verspreiding van de bacterie bestond. Maar het ziekenhuis vermeldde zijn eigen aandeel niet: dat de reinheid en functionaliteit van het riool en de aard van het afval ook van invloed zijn op de verstoppingen. Een onderzoeksbureau had namelijk geconstateerd dat de riolering in de nieuwbouw van het ziekenhuis niet op alle punten aan de landelijke normen voldoet.

De rechter haalt ook een e-mail aan waaruit blijkt dat er in het riool medische artikelen zoals washandjes zijn aangetroffen. De afvalzuivering was daar helemaal niet voor bedoeld.

Het Zaans Medisch Centrum heeft de rectificatie direct na de uitspraak op zijn website geplaatst. Het ziekenhuis laat weten dat er vermoedelijk sinds september geen nieuwe besmettingen zijn opgetreden. Het ziekenhuis is bezig met een grote reinigingsactie van het riool. De meeste dragers van de bacterie worden er niet ziek van en zijn te genezen. Maar een ziekenhuis als ‘woonplaats’ voor de bacterie is zeer gevaarlijk, vanwege het hoge aantal mensen met een verminderde weerstand.