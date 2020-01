‘OVV legde oorzaken crash 2009 teveel bij piloten’

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) teveel nadruk gelegd op fouten die piloten in 2009 maakten toen een Turkish Airlines-vliegtuig bij Schiphol in een weiland stortte.

Dat concludeert The New York Times na eigen onderzoek. Bij het ongeluk kwamen 9 inzittenden om het leven en vielen 120 gewonden. De OVV laat in een reactie aan NRC weten zich niet te kunnen vinden in het maandag verschenen artikel, waarin wordt gesuggereerd dat Boeing zijn verantwoordelijkheid wilde afschuiven.

In februari 2009 stortte de Boeing 737-800 anderhalve kilometer voor de landingsbaan neer. Een van de radiohoogtemeters van het toestel werkte niet goed, waardoor de automatische piloot te vroeg de landing inzette. The New York Times schrijft nu dat de Onderzoeksraad oorspronkelijke kritiek op de vliegtuigfabrikant in zijn rapport uit 2010 heeft afgezwakt of uitgesloten.

De Onderzoeksraad concludeerde dat de piloten de kans hadden om een doorstart te maken en daarmee het ongeluk te voorkomen, maar het snelheidsverlies te laat opmerkten. Toenmalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven schreef de crash toe aan een „buitengewoon ongelukkige samenloop van omstandigheden”.

Volgens The NY Times had Boeing voor de crash een software-update ontwikkeld maar was die niet geschikt voor de verouderde computer van de gecrashte 737-800. In handboeken voor piloten waren geen instructies opgenomen over een mogelijk defecte radiohoogtemeter. Bij het Turkish Airlines-vliegtuig was de linkerhoogtemeter, waarop de piloot zich baseerde, defect.

The New York Times stelt verder dat er „opvallende overeenkomsten” zijn tussen het ongeluk in Nederland en de twee dodelijke crashes met de Boeing 737 MAX, de opvolger van het in 2009 verongelukte toestel.