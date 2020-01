Nieuwe leider Islamitische Staat heet Al-Salbi

De nieuwe leider van Islamitische Staat heet Amir Mohammed al-Salbi. Dat schrijft The Guardian op basis van bronnen bij twee inlichtingendiensten. De Britse krant meldt dat de nieuwe leider, die voluit Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi heet, een van de medeoprichters is van IS. De vorige leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, kwam in oktober vorig jaar om het leven bij een aanval op zijn schuilplaats door Amerikaanse elitetroepen.

Na de dood van al-Baghdadi kwam via het persagentschap van IS naar buiten dat de nieuwe leider Abu Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi heette. Dit zou een alias van al-Salbi zijn geweest, schrijft The Guardian op basis van de inlichtingendiensten die dankzij spionnen in de afgelopen drie maanden een duidelijker beeld wisten te schetsen van de nieuwe leider. Volgens hen werd al-Salbi kort na de dood van al-Baghdadi benoemt.

Al-Salbi zou al-Baghdadi in de Camp Bucca-gevangenis in Zuid-Irak hebben leren kennen, waar beiden werden vastgehouden door Amerikaanse troepen. Hij zou carrière hebben gemaakt binnen de gelederen van IS dankzij zijn achtergrond als islamgeleerde. Ook zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de genocide op de jezidis in 2014. Duizenden mannen werden toen vermoord door IS-strijders, terwijl de vrouwen werden verhandeld als seksslavinnen.

Inlichtingendiensten zouden onder anderen in Turkije jacht maken op al-Salbi en zijn familie. Al-Salbi zelf zit naar verwachting in de steden rondom de Iraakse stad Mosul.