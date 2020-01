‘Nieuwe IS-leider leidde het ontvoeren en verkrachten van Yezidi-vrouwen’

Toen Islamitische Staat in oktober vorig jaar – uren na de dood van zijn leider Abu Bakr al-Baghdadi – de naam van zijn vervanger bekendmaakte, deed die aanvankelijk geen bellen rinkelen. Jihadisten gaan door het leven met een nom-de-guerre, en de naam Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi gaf weinig meer informatie dan dat de man tot de stam van de profeet Mohammed behoort.

Volgens The Guardian hebben westerse inlichtingendiensten sindsdien achterhaald wie de nieuwe IS-leider werkelijk is: Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, een Irakees die tot de Turkmeense minderheid behoort.

Een gelijksoortige naam komt voor op de lijst van gezochte terroristen op de website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waar vijf miljoen dollar wordt uitgeloofd voor informatie die tot zijn aanhouding kan leiden.

Amir Muhammad Said Abdal Rahman al-Mawla, bijgenaamd Hajji Abdallah, wordt in het opsporingsbericht een „vooraanstaand leider van de Islamitische Staat in Irak en Syrië” genoemd, en „een mogelijk opvolger voor IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi”.

Seksslaven

Hij wordt omschreven als een van de voornaamste ideologen van de terreurgroep. Concreter: hij zou de drijvende kracht zijn geweest achter het ontvoeren van vrouwen van de Yezidi-minderheid, en hun systematische verkrachting door IS-strijders.

Yezidi-overlevenden hebben in het verleden gezegd dat het hun Turkmeense buren waren die IS op het idee brachten de Yezidi-vrouwen te gebruiken als seksslaven in plaats van hen te vermoorden, zoals met duizenden Yezidi-mannen is gebeurd.

De Turkmenen in Irak zijn veelal afstammelingen van Turkse soldaten en ambtenaren die naar Irak emigreerden tijdens het Ottomaanse Rijk. Al-Salbi’s broer Adel zou lid zijn van het Iraaks-Turkmeens Front, een politieke partij in het Iraakse Kirkuk, een stad die door de Turkmenen wordt geclaimd. Hij zou zich momenteel in Turkije ophouden.

Oude garde

Al-Salbi behoort tot de oude garde van IS. Volgens The Guardian zou hij in 2004 in Camp Bucca hebben gezeten, de Amerikaanse gevangenis in Irak die nu wordt beschouwd als de kweekschool voor wat later IS zou worden. Abu Bakr al-Baghdadi zat in diezelfde periode in Camp Bucca.

Volgens het Amerikaanse opsporingsbericht was al-Salbi reeds een religieuze leider in Al-Qaida in Irak, de voorloper van IS, en is hij sindsdien gestadig opgeklommen in de rangen. Hij zou ook een rol hebben gespeeld in de wereldwijde terreuroperaties van IS. Hij heeft een diploma sharia-studies van de universiteit van Mosul.

IS werd in februari vorig jaar militair verslagen toen het laatste stukje grondgebied dat de groep controleerde in Baghouz, op de Syrisch-Iraakse grens, onder de voet werd gelopen door de SDF, de door de Amerikanen gesteunde militie van vooral Koerdische strijders. Sindsdien is IS opnieuw ondergronds gegaan, en voert het vooral in Irak regelmatig aanslagen uit tegen Koerdische en Iraakse regeringssoldaten.