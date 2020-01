Nieuw kabinet van Hassan Diab treedt aan in Libanon

Libanon heeft een nieuwe regering. Dat maakte het kantoor van de president dinsdagavond bekend, schrijven internationale persbureaus. Het kabinet dat nu aantreedt onder de aangewezen premier Hassan Diab, moet een ernstige economische crisis weten op te lossen.

Het land kraakt onder een zware schuldenlast. Sinds eerste minister Saad al-Hariri in oktober zijn functie neerlegde na weken van grootschalig protest tegen corruptie en de verspilling van overheidsgelden, zat Libanon zonder kabinet. De in december aangewezen premier, de soennitische Diab (60), was eerder een professor aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet. Nu zal hij een twintigkoppig kabinet leiden, dat volgens Al Jazeera vooral bestaat uit „specialisten”: technocraten die wel steun krijgen van de politieke partijen, maar daarvan geen lid zijn.

In de ontslagnemende regering zaten dertig ministers. De traditionele sektarische partijen ruzieden tijdens de formatie over de herindeling van het kabinet en de toezegging van posten. Onder anderen het sjiitische Hezbollah moest zijn goedkeuring uitspreken over de deal. Die groepering heeft volgens analisten meer invloed in deze nieuwe regering dan eerder het geval was.

Onvrede lijkt niet weggenomen

Nog altijd laten demonstranten van zich horen in de straten van Beiroet, persbureaus melden dat dinsdagavond door jongeren wegblokkades zijn opgeworpen in de buurt van het parlement. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de betogers, na maanden van betogingen, tevreden zijn met de uitkomst van dinsdag.

In de laatste dagen was juist meer protest. In het afgelopen weekend ontaardden demonstraties in geweld. Bij onlusten bij het parlement vielen zaterdag vierhonderd gewonden onder de betogers.

In een op televisie uitgezonden speech stelde Diab dat hij zou werken aan de behoeften van de demonstranten. Zijn ministersploeg zou „niet streven naar vriendjespolitiek of gunsten”, zei hij, maar in plaats daarvan „werken aan sociale cohesie en verantwoording”. Het politieke systeem van Libanon is opgedeeld langs sektarische lijnen: zo moet de minister-president een soennitische moslim zijn.