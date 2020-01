Mexicaan die strijdt tegen houtkap in habitat vlinder spoorloos verdwenen

De Mexicaan Homero Gómez, die als hoofd van een natuurreservaat de monarchvlinder beschermt tegen verdwijning van zijn leefgebied, is sinds vorige week maandag spoorloos verdwenen. Het vermoeden bestaat volgens persbureau Reuters dat criminelen die zich bezighouden met illegale houtkap iets met de verdwijning te maken hebben.

Gómez (50) bestiert sinds vorig jaar november het El Rosario-reservaat in de door criminele bendes geteisterde deelstaat Michoacán. Honderden miljoenen monarchvlinders trekken ieder najaar vanuit Noord-Amerika naar Mexico. In hun leefgebieden daar, die door UNESCO als Werelderfgoed worden gezien, vliegen de oranje-zwarte beestjes rond in enorme zwermen.

Goed gaat het niet met de monarchvlinder: de afgelopen twintig jaar is hun aantal met 80 procent afgenomen. Oorzaak daarvan is onder meer ontbossing in de leefgebieden van het insect. Gómez voerde actie voor het behoud van de grote sparren waar de vlinders in leven.

Agenten verhoord

Op 13 januari werd Gómez voor het laatst gezien in een dorpje in Michoacán. Later die dag verschenen er nog filmpjes van monarchvlinders op zijn Twitter-pagina. Daarna is niets meer van hem vernomen. „Waarschijnlijk zat hij de zakelijke belangen in de weg van de mensen die illegaal hout kappen in het gebied”, zegt de Staatscommissie voor Mensenrechten in Michoacán tegen Reuters. Bendes in Mexico ruimen zeer geregeld mensen uit de weg die hun activiteiten dwarsbomen.

De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de verdwijning van Gómez. In het kader daarvan heeft de openbaar aanklager van Michoacán maandag 53 politieagenten laten verhoren, aldus Mexicaanse media. Resultaten zou dat echter nog niet hebben opgeleverd. Ook tweehonderd vrijwilligers helpen mee met zoeken naar Gómez.

Een van de laatste berichten die Gómez op Twitter heeft geplaatst: