Machofilm ‘Bad Boys’ komt anno 2020 wat belegen over

Is Bad Boys for Life gewoon een lekkere actiefilm, of bewijst de door het Belgische regisseursduo Adil en Bilall gemaakte film dat al dan niet grappig bedoelde giftige mannelijkheid nog lang niet verdwenen is?

Na zeventien jaar zijn ‘bad boys’ Mike en Marcus terug, twee politieagenten die het niet zo nauw nemen met de wet. De eerdere films uit 1995 en 2003 werden geregisseerd door Michael Bay, dit keer is de regie aan het Belgische duo dat op de credits staat als Adil en Bilall.

Voor velen zal het gewoon een lekkere actiefilm zijn, met Will Smith en Martin Lawrence als heerlijk op elkaar ingespeeld komisch duo. Ze nemen het al kibbelend op tegen een Mexicaans drugskartel dat wraak neemt voor de moord op hun leider. De nieuwe bazin is een nietsontziende matriarch die aan hekserij doet. Dat gegeven levert een grap op die de makers zo leuk vonden dat hij twee keer in de film zit: „Dus jij hebt met een heks geneukt.”

Of dat heel erg grappig is, zal iedereen anders beoordelen. Maar opgeteld met andere grappen ontstaat een soort machofilm die anno 2020 wat belegen overkomt. Hoewel misschien humoristisch bedoeld, komt vooral Mike (Smith) over als giftige man. Hij gruwt van mensen in een Nissan, lacht om een collega die in therapie is en haat hippe jongeren die zijn autoriteit in twijfel trekken. Deze bad boy laat zich niet zo makkelijk afschrijven en dat zullen we weten ook.

Actie Bad Boys for Life Regie: Adil El Arbi en Bilall Fallah. Met: Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano, Kate del Castillo, Paola Nuñez. In: 109 bioscopen ●●●●●

