‘Maar één kans voor je debuut in Hollywood’

Toen Bilall Fallah (34) en Adil El Arbi (31) samen de filmopleiding volgden in Brussel grapten ze gekscherend dat hun grote droom was om een derde deel te maken in de Bad Boys-reeks. Het vervolg op de twee succesvolle actiekomedies die producent Jerry Bruckheimer en regisseur Michael Bay twee decennia terug maakten was al vaker aangekondigd maar kwam steeds niet van de grond. Dus toen Bruckheimer na in 2015 hun moderne Romeo en Julia-variant Black gezien te hebben contact zocht en vroeg wat ze eventueel wilden maken, twijfelden de Belgen geen seconde.

De actiekomedie met in de hoofdrollen Will Smith en Martin Lawrence opende afgelopen weekend in de VS en brak diverse records. „Je kan je niet voorstellen hoe groot de ontlading is”, knikt Fallah. „Het was voor ons echt alles of niets”, voegt El Arbi daaraan toe. „Je krijgt maar één kans om je debuut te maken in Hollywood. Het is een grote franchise met een enorme fanbase. We hadden opeens een budget van 100 miljoen in plaats van de ruim 3 miljoen waarvoor we onze vorige film Patser hebben gemaakt.”

Jerry Bruckheimer gaf het Belgische duo veel vrijheid. „Sterker nog, hij en ook hoofdrolspeler Will Smith pushten ons vooral ons eigen ding te doen. En als we tegen problemen aanliepen, konden we aankloppen bij de ervaren crew waar Bruckheimer al jaren mee samenwerkt”, legt Fallah uit. Het tweetal groeide op met films van regisseurs als Tony Scott (Top Gun) en Michael Bay (Bad Boys 1 en 2) en probeerde in hun eerdere Belgische producties heel bewust de ‘look’ en ‘feel’ van hun werk te imiteren. „Nu konden we rechtstreeks aan mensen die zélf aan die films hadden gewerkt vragen hoe ze bepaalde shots of effecten hadden bedacht.”

Het budget van Bad Boys for Life mocht voor hen een fortuin zijn, in Hollywood kosten blockbusters in het genre zoals Avengers of de laatste Fast and the Furious-delen tegenwoordig minimaal 250 miljoen dollar. „We konden natuurlijk veel meer uitpakken dan bij Patser”, beaamt El Arbi. „Maar ook in Hollywood loop je uiteindelijk tegen dezelfde beperkingen aan: te weinig geld en te weinig tijd. Je wilt altijd liever scènes nóg mooier of nóg spectaculairder maken of nog even een extra shot draaien.”

Lees hier de recensie van ‘Bad Boys for Life’

De actiefilms die het tweetal in België maakte, waren opvallend geëngageerd; tussen de regels door bevatten de verhalen statements over integratie of de rechts-conservatieve politiek die in Vlaanderen oprukte. Deze laag lijkt in Bad Boys for Life te ontbreken. „Dit is heel duidelijk een commerciële actiefilm voor een breed publiek”, stelt El Arbi. „Je kent de conventies en weet wat je moet afleveren. Dit is niet het soort film waarin je harde maatschappijkritiek gaat stoppen.”

Er zitten overigens wel een paar sterke oneliners in de film die verwijzen naar de positie van Afro-Amerikanen in de VS. „De kracht van de serie is de urban cultuur waar de personages vandaan komen. Het zijn black cops, die lopen soms tegen vooroordelen aan, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar.”

De belangrijkste thematiek is echter de vriendschap tussen de twee hoofdrolspelers, die zich – in tegenstelling tot de eerste twee delen – allebei op een andere plek in hun leven bevinden. „Wij zoeken tussen alle actie door altijd een emotionele laag in het verhaal: zonder drama heb je geen film”, beklemtoont Fallah. „Mike (Will Smith) wil altijd een ‘bad boy’ blijven terwijl Marcus (Martin Lawrence) grootvader is geworden en dus anders tegen het leven aankijkt. Dat conflict en hoe ze daarmee omgaan, maakt de film interessant; niet het feit dat er doorlopend zaken ontploffen.”

De regisseurs hebben overigens wel een aantal Belgische knipogen in de film gestopt. Zo gebruikt de slechterik in de film een FN Herstal, een wapen van Belgische makelij, en heet de nachtclub waar een achtervolging plaatsvindt Zillion, vernoemd naar een iconische Antwerpse club. Al staan de deuren in Hollywood wagenwijd open voor Adil & Bilall na de goede recensies en de spectaculaire opening, voorlopig komt het duo eerst even op adem in Antwerpen. „We zijn anderhalf jaar van huis geweest”, legt Fallah uit. „Het voelt alsof we in de ruimte hebben geleefd en net op aarde zijn teruggekeerd. Het is goed om eerst wat tijd door te brengen met onze vrienden en familie; dat is en blijft onze basis. Bovendien hebben we ook in België nog meer dan genoeg filmplannen liggen die ons net zo lief zijn als een nieuwe blockbuster in Hollywood.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 januari 2020