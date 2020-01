Jehovah’s Getuigen NL probeert publicatie misbruikonderzoek tegen te houden

Jehovah’s Getuigen Nederland probeert met een kort geding de publicatie te voorkomen van een rapport over misbruik binnen de eigen gemeenschap. Dat bevestigt de Universiteit Utrecht, dat het onderzoek heeft gedaan, na berichtgeving van Het Parool. Het kort geding dient woensdag.

Eerder spoorde het bestuur van de Nederlandse afdeling van Jehovah’s Getuigen zijn leden nog aan medewerking te verlenen aan de onderzoekers van de universiteit. Waarom de geloofsgemeenschap de openbaarmaking nu wil tegenhouden, is niet duidelijk. Jehovah’s Getuigen Nederland heeft nog niet gereageerd op vragen van NRC. Het rapport zou donderdag verschijnen.

Academici van Universiteit Utrecht voeren het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen kwam in 2017 aan het licht na publicaties in dagblad Trouw. Daaruit bleek dat gevallen van misbruik worden behandeld in een intern rechtssysteem. Veel zaken zouden daardoor achtergehouden worden voor politie en justitie.

Jehovah’s Getuigen

Jehovah’s Getuigen zijn een christelijke gemeenschap en geloven in God en de Bijbel - al is de Bijbel bij hen niet hetzelfde als bij katholieken of protestanten. De Jehova’s hanteren een eigen vertaling. De bekende vertalingen zijn volgens hen beïnvloed door heidense filosofieën.

In Nederland telt de kerkgenootschap, die eind negentiende eeuw in de Verenigde Staten is ontstaan, 30.000 leden. Wereldwijd zijn dat er volgens eigen tellingen 8,4 miljoen. De gemeenschap probeert actief anderen te bekeren en doet dat bijvoorbeeld door van deur tot deur te gaan.