Internationale samenwerking om Titanic op zeebodem te beschermen

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan samenwerken om het wrak van de Titanic te beschermen. Dat heeft het Britse ministerie van Transport dinsdag bekendgemaakt. De twee landen bepalen vanaf nu wie het wrak mag bezoeken en voorwerpen in en rondom het gezonken schip mag meenemen.

Volgens het VK zal het verdrag ertoe leiden dat de „laatste rustplaats van meer dan 1.500 mensen wordt beschermd en gerespecteerd”. Tot dusver werd het wrak beheerd door UNESCO maar omdat het schip in internationale wateren ligt, was het niet beschermd door expliciete wetgeving van een of meerdere landen.

Met de nieuwe wetgeving moeten vooral toeristen en schatzoekers uit de buurt van het wrak gehouden worden. Na een expeditie naar het wrak in 2012 bleek dat er een „verontrustende hoeveelheid” afval en puin op en rondom het wrak lag dat naar beneden zou zijn gegooid vanaf boten op de oppervlakte. Ook was de romp beschadigd door onderzeeërs.

Een bekende scène uit de film Titanic. Foto JRE

‘Onzinkbare schip’

Het VK ondertekende het internationale verdrag ter bescherming van de Titanic al in 2003, maar moest jarenlang wachten tot ook de Verenigde Staten instemden. Dit moment kwam eind vorig jaar toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo besloot het verdrag te ratificeren. Het is niet duidelijk waarom het land zo lang weigerde te tekenen.

Het Britse schip Titanic voer in april 1912 haar eerste reis van Southampton in het Verenigd Koninkrijk richting New York. Het „onzinkbare schip” en het grootste passagiersschip dat destijds in gebruik was, botste na vijf dagen op een ijsberg en zonk naar de bodem. Van de 2.223 passagiers en crewleden overleefden slechts 706 het drama.

