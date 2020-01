Hof: gemeente Rotterdam mocht ‘sloopwijk’ de Wielewaal verkopen

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad hebben geen regels overtreden door een gedeelte van de verouderde wijk de Wielewaal in Rotterdam-Zuid te verkopen aan een projectontwikkelaar. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door bewoners van de wijk.

De Rotterdammers die sociale huurwoningen in de Wielewaal bewoonden, vonden dat de gemeente de woningen eerst aan hen had moeten aanbieden, zodat zij deze zelf hadden kunnen overkopen en opknappen. Het hof vindt echter dat de gemeente en Woonstad hiertoe niet verplicht waren, omdat feitelijk alleen een deel van de grond in de Wielewaal werd verkocht. Al langer was duidelijk dat de woningen niet meer aan allerlei eisen voldeden en moesten worden gesloopt.

Projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) wil de 545 sociale huurwoningen in de Wielewaal slopen en er zo’n 675 nieuwe woningen voor terugbouwen. Maximaal tweehonderd hiervan zullen sociale huurwoningen worden. Voorzitter van de Bewonersorganisatie Wielewaal Wil de Ben zegt tegen het AD te overwegen in cassatie te gaan tegen de uitspraak. Hij vreest dat woningcorporaties de uitspraak als „vrijbrief” kunnen gebruiken om woningen te slopen en de grond eronder te verkopen.

De transformatie van de Wielewaal past in het plan van de gemeente om Rotterdam-Zuid aantrekkelijker te maken. Kleine en vervallen woningen moeten hierbij plaats maken voor grotere en luxere woningen. Ook is meer geld gestopt in het onderwijs op de scholen in het stadsdeel en moet er onder meer een zogenoemd cultuurwetenschappelijk instituut komen dat toeristen en professionals moet trekken.