Gevaarlijk

Mijn dochter van vijf en ik zitten in de auto. Op de radio gaat het over het overlijden van meneer Aart. We kennen hem beiden van Sesamstraat. Ik van vroeger, zij van nu. Als ze me vraagt waarom hij is overleden, vertel ik dat het door een verkeersongeluk kwam. „Ook in Sesamstraat moet je goed uitkijken hè mam.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl