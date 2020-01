‘Geld Angolese presidentsdochter Dos Santos in beheer bij Nederlandse bv’s’

De dochter van de voormalige president van Angola Isabel dos Santos heeft via Nederlandse brievenbusmaatschappijen honderden miljoenen euro’s aan omstreden bezittingen in beheer. Dat melden Trouw en Het Financieele Dagblad dinsdag in de nieuwste publicatie van de zogeheten Luanda Leaks. Angola verdenkt Dos Santos ervan via deze vennootschappen zeker 1,1 miljard euro te hebben onttrokken aan de Angolese staatskas.

Het zou gaan om zeker negen Nederlandse vennootschappen waarmee de van corruptie beschuldigde presidentsdochter grote belangen in olie, telecom en diamanten beheert. Trouw meldt dat de Nederlandsche Bank al in 2012 twijfels had bij deze constructies. De bedrijven wisten zich volgens het dagblad vervolgens aan het toezicht te onttrekken en zouden nog altijd actief zijn.

Dos Santos en haar man zouden de Nederlandse bv’s gebruiken om grote investeringen en overnames te doen op rekening van de schatkist van Angola. De onthullingen van Trouw en Financieele Dagblad zijn onderdeel van de Luanda Leaks, vernoemd naar de Angolese hoofdstad. Via het internationale journalistenconsotrium kregen de dagbladen inzage in de gelekte financiële administratie van Isabel dos Santos (46), de rijkste vrouw van Afrika.

