Club van ‘The Fresh Prince’ breidt uit

Prins en ‘start-up ambassadeur’ Constantijn van Oranje had speciaal voor de gelegenheid een spijkerbroek en sportschoenen aangetrokken. „Het wordt tijd dat Nederland zijn mojo terugvindt”, zei de prins dinsdagmiddag op het podium in het Haagse Louwman Museum – op oranje-gele All Stars. „We houden ons klein. Terwijl we alles in ons hebben om van Nederland het meest innovatieve land van Europa te maken op gebied van technologie.”

Constantijn is het gezicht van Techleap.nl, de organisatie die jonge Nederlandse techbedrijven ondersteunt. Dinsdag presenteerde de stichting haar plannen voor de komende drie jaar. De ambities zijn groot. Nederland moet van de vijftiende naar de vijfde plek stijgen op de Startup Genome Index – de ranglijst voor beste vestigingsplaatsen voor jonge techbedrijven. Techleap wil van Nederland „een technatie maken”. Of, zoals premier Rutte – ook aanwezig – het verwoordde: „We moeten zorgen dat Nederland het gaafste land van de wereld blijft.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft tot 2023 65 miljoen euro subsidiegeld vrijgemaakt om het startup-klimaat te stimuleren, waarvan 35 miljoen exclusief is bestemd voor Techleap. Met het geld wordt onder meer een programma ontworpen waarbij 250 Nederlandse techbedrijven worden geselecteerd en begeleid die de potentie hebben om „echt groot te worden”, zoals Techleap het omschrijft.

Techleap investeert niet direct geld, maar helpt deze bedrijven met het leggen van contacten met investeerders, het organiseren van evenementen en het vinden van talent. Een raad van toezicht, waar het ministerie van EZK een zetel in heeft, houdt controle op de uitgegeven miljoenen.

Prins Constantijn is het uithangbord van Techleap. De prins, die in de techwereld de bijnaam The Fresh Prince kreeg, is een spin in het web binnen de Nederlandse startup-scene. Hij probeert grote investeringsfondsen te interesseren om in Nederland te investeren, lobbyt bij het kabinet voor regelgeving en nam begin deze maand nog vijftig Nederlandse start-ups mee naar techbeurs CES in Las Vegas. „Ik heb toegang die anderen misschien niet hebben”, zegt de prins in een kort gesprek van een kwartier na de bijeenkomst.

Catshuisdiner

Vorig jaar dreigde even dat Constantijn zijn termijn als startup-ambassadeur niet zou verlengen. Hij zou stoppen als zijn stichting niet meer prioriteit zou krijgen. „Ik zei: als ik door wil gaan moet het wel substantieel beter en anders gaan dan tot nu toe”, zegt Constantijn hierover.

De prins legde persoonlijk contact met premier Rutte en de verantwoordelijke staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, EZK). Rutte organiseerde daarop een zogenoemde Catshuissessie met de verantwoordelijke bewindspersonen. Constantijn: „Wij hebben daar ook onze mensen meegenomen en rapporten laten schrijven. En uitgelegd: dit is hoe we er nu voor staan en dit is hoe je van de status quo kan afwijken.”

Dat had effect: de totale subsidie van 4,5 miljoen euro die Techleap – toen nog StartupDelta geheten – in de voorafgaande vier jaar ontving werd opgekrikt naar 35 miljoen euro voor vier jaar. Daar komt een bedrag van 30 miljoen euro bij om het ‘ecosysteem’ voor start-ups te helpen verbeteren. Constantijn bleef aan als ambassadeur en tekende voor vier jaar bij.

Sindsdien is Techleap fors aan het uitbreiden. Per 1 januari zijn drie nieuwe directeuren bij Techleap begonnen: Maurice van Tilburg, Wibe van de Vijver en Marloes Mantel. Pauline van Tol is aangesteld als financieel directeur. Volgens Constantijn wordt Techleap een succes als „het hier echt goed ondernemen wordt”, zegt hij. „En je niet naar Silicon Valley hoeft als je geld wilt lenen.”

