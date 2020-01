China: coronavirus van mens op mens overdraagbaar

Het nieuwe coronavirus dat tot nu toe aan drie mensen het leven heeft gekost, is overdraagbaar van mens op mens. Zeker twee patiënten zijn besmet geraakt door menselijk contact, meldt het hoofd van het Chinese onderzoeksteam dat de verspreiding van het virus onderzoekt, zo schrijft persbureau Reuters.

Het virus, dat voor het eerst in de Chinese miljoenenstad Wuhan werd gesignaleerd, heeft zich verspreid naar hoofdstad Beijing en Shanghai. Ook is het virus vastgesteld in Zuid-Korea. Het aantal besmettingen in China is in korte tijd verdrievoudigd naar meer dan 200.

Het tegengaan van verdere verspreiding is topprioriteit voor China. Complicerende factor is dat deze week honderden miljoenen Chinezen naar binnen- en buitenland reizen naar aanleiding van Chinese Nieuwjaar.

Volgens viroloog Bart Haagmans van Erasmus MC in Rotterdam is het nog niet duidelijk hoe snel het virus zich verspreidt. „We moeten nog even afwachten wat het dus betekent.” Nederland heeft maatregelen genomen om eventuele verspreiding zo snel mogelijk op te sporen. Als een patiënt zich bij een arts meldt met een lage luchtweginfectie in combinatie met koorts en een bezoek aan Wuhan „wordt er meteen actie ondernomen”, zegt Haagmans. Quarantaine volgt tot kan worden uitgesloten dat er besmetting heeft plaatsgevonden met dit nieuwe virus.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wijst erop dat „ruim 700 personen uit de directe omgeving van patiënten (bijvoorbeeld familieleden) niet besmet zijn geraakt”. Dit zou erop kunnen duiden dat het virus niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. Maar Haagmans benadrukt dat er nog veel onduidelijk is, mede omdat er weinig details naar buiten zijn gebracht door de Chinese autoriteiten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedberaad en beoordeelt of maatregelen genomen moeten worden. Als virussen overdraagbaar worden van mens op mens, kunnen ze veel besmettelijker worden. Dit gebeurde eerder met SARS en MERS, andere gevaarlijke coronavirussen.