Voor veel migranten bij de Suchiate-rivier was het maandag nog onduidelijk of hun oversteek zou gaan lukken. "We zitten in niemandsland", zei een van hen tegen persbureau AP. Ordetroepen versperden op de Mexicaanse oever de doorgang. "Ze willen ons verdrijven. Er is geen hoop meer om verder te komen."

Foto Johan Ordóñez/AFP