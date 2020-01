Braziliaanse aanklagers beschuldigen Glenn Greenwald van hacken

De Amerikaanse journalist Glenn Greenwald is in Brazilië aangeklaagd voor betrokkenheid bij cybercriminaliteit. Volgens federale aanklagers heeft de oprichter van het liberale platform The Intercept geholpen bij het hacken van de telefoon die werd gebruikt door de huidige minister van Justitie, Sérgio Moro.

Moro speelt een rol in een groot corruptieschandaal. Als rechter was hij eerder een gevierde figuur in het Car Wash-onderzoek, een groot anti-corruptieproces in Brazilië. Maar op zijn website publiceerde Greenwald vorig jaar transcripten van gesprekken die leken aan te tonen dat Moro juist een partijdige rol speelde in het onderzoek naar die zaak. De president van Brazilië, de rechtse Jaïr Bolsonaro, benoemde Moro in 2018 tot minister.

Volgens Greenwald werd de inhoud van de gewraakte telefoongesprekken naar hem gelekt. De federale justitie stelt nu de journalist „verder ging”. Zo zou hij betrokken zijn geweest bij de hack zelf en de groep vermoedelijke hackers „hielp, aanmoedigde en begeleidde”.

‘Aanval van rechts’

Greenwald en The Intercept spreken dinsdag van „een ernstige, onverholen aanval op de vrije pers, ingestoken door een extreemrechtse regering. We zullen niet geïntimideerd worden door autoriteiten die hun macht misbruiken. Onze verslaggeving gaat door.” Het medium krijgt bijval van organisaties als Amnesty International („Dit is een verergering van de bedreiging van de persvrijheid”) en linkse Braziliaanse oppositieleden.

Volgens de Britse krant The Guardian moet een rechter nog bepalen of de aanklacht wordt aanvaard, voordat Greenwald daadwerkelijk terecht moet staan.

De Amerikaanse journalist weet sinds 2013 de ogen van nationale overheden op zich gericht, toen hij onthullingen van de klokkenluider Edward Snowden openbaar maakte over de veiligheidsdienst NSA. In 2016 begon hij met een Braziliaanse versie van zijn website. Na de publicaties over Moro werden Greenwald en zijn echtgenoot, die in Rio de Janeiro wonen, met de dood bedreigd.

Glenn Greenwald reageerde dinsdag zelf via Twitter op de beschuldigingen: