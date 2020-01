AZ heeft zich in een mistig Oss eenvoudig gekwalificeerd voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg uit Alkmaar won met 0-2. Ook andere wedstrijden werden in mist gespeeld. In Sittard bij Fortuna tegen Feyenoord was de dichte mist voor de scheidsrechter reden om de wedstrijd te staken.