BBC-topman Tony Hall stapt op

Tony Hall, de algemeen directeur van de BBC, stapt op. Dat maakte de Britse publieke omroep op maandag bekend. Hall was zeven jaar directeur bij de BBC en zei „Als ik mijn hart had gevolgd, had ik nooit willen vertrekken”. Hall gaat aan de slag in de raad van bestuur van de National Gallery, het nationale museum in Londen.

Lees meer: Vrouwelijke BBC-presentator wint rechtszaak om gelijke betaling

De BBC bevindt zich in onrustig vaarwater. In november 2019 sloten ruim honderd vrouwelijke medewerkers zich aan bij de rechtszaak die was aangespannen door de Britse BBC-presentator Samira Ahmed, omdat haar werkgever haar minder betaalde dan haar mannelijke collega’s. Eerder deze maand werd Ahmed door de rechtbank in het gelijk gesteld.

Daarnaast lijken de Tories na hun ruime verkiezingsoverwinning in december te gaan schaven aan de kijk- en luistergelden van de publieke omroep. De BBC ontvangt momenteel zo’n miljard euro per jaar om al hun tv-zenders, radiostations en nieuwssites in de lucht te houden en is grotendeels afhankelijk van de bijdrage van de regering.

Voor 2022 staan er nieuwe onderhandelingen over de financiële bijdrage van de regering op het programma. Het is dan aan de opvolger van Hall om die onderhandelingen namens de BBC te leiden.