AZ verslaat Top Oss in de mist en bekert verder

AZ heeft zich dinsdagavond in een mistig Oss eenvoudig gekwalificeerd voor de kwartfinale van het KNVB-bekertoernooi. De nummer twee van de eredivisie versloeg eerste divisionist Top Oss met 0-2. De Alkmaarders wisten daarmee na twee nederlagen op rij in de competitie weer een wedstrijd te winnen.

De ploeg van trainer Arne Slot had vanaf de start direct een stevig overwicht in Oss. Toch duurde het nog tot de 36e minuut voordat middenvelder Dani de Wit de openingstreffer binnenschoot (0-1). Dat was ook de ruststand. Kort na rust verdubbelde aanvoerder Teun Koopmeiners een strafschop nadat De Wit was gevloerd door verdediger Stuy van den Herik: 2-0. Top Oss, met de zoon van bondscoach Ronald Koeman op doel, kon daar weinig tegenover zetten. Aan de kant van AZ mocht de 19-jarige debutant Hakon Evjen nog twintig minuten meedoen.

Dinsdagavond worden nog twee wedstrijden gespeeld in de achtste finales van het bekertoernooi. Feyenoord speelt om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tegelijkertijd staan ook FC Eindhoven en FC Utrecht tegenover elkaar in Eindhoven.