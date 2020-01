Arantxa Rus naar tweede ronde op Australian Open

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus is door naar de tweede ronde van de Australian Open. Ze won haar partij dinsdag tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. Rus had er drie sets voor nodig: 1-6, 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde ruim twee uur.

De eerste set verliep zeer slecht voor Rus. Linette pakte de eerste vijf games op rij, pas daarna wist Rus een game te winnen. De Poolse won daarop de set op eigen service. Tijdens de tweede set herpakte Rus zich. In no-time liep ze uit naar een 5-0 voorsprong en uiteindelijk wist ze de set met 6-3 binnen te halen.

In set drie nam de Nederlandse snel een 2-0 voorsprong en liep uit naar een 5-2. Linette kwam nog terug tot 5-4, maar daarna serveerde Rus de partij uit. Later op dinsdag zullen debutant Tallon Griekspoor en nummer 8 van de wereldranglijst Kiki Bertens in actie komen in Melbourne. (ANP)