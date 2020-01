Amsterdam verkoopt definitief alle aandelen afvalcentrale AEB

De gemeente Amsterdam verkoopt definitief al haar aandelen in het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB). Dat heeft zij dinsdag bekendgemaakt. Dat betekent dat het bedrijf na decennia als publiek eigendom geprivatiseerd wordt. De gemeente neemt wel een aantal „publieke taken” van AEB over.

Investeerders die beloven „langere tijd” aandeelhouder te blijven, krijgen voorrang bij de aankoop van de aandelen. Ook moeten geldschieters verzekeren dat de warmtelevering en de verwerking van het Amsterdamse afval niet in gevaar komen. Tot slot wil de gemeente het liefst een investeerder vinden die streeft naar een „CO 2 -neutrale bedrijfsvoering”.

Lees ook: Al voor de kapotte ovens verkeerde AEB in financiële nood

De gemeente overwoog al langer haar aandelen in de afvalcentrale te verkopen. Tot dusver werd echter gekozen om af te wachten tot het bedrijf financieel gezonder was met het idee dat investeerders dan meer geld over zouden hebben voor het bedrijf.

Afgelopen zomer kwam AEB in de financiële problemen nadat vier van de zes afvalovens uitgeschakeld moesten worden vanwege technische problemen en veiligheidsrisico’s. Hierop werd gesproken over een overname door recyclebedrijf Beelen, maar dat wilde een aantal wethouders niet. Om deze kwestie stapte wethouder en locoburgemeester Udo Kock op. Daarna probeerde het Amsterdamse stadsbestuur AEB te laten fuseren met de publieke afvalverwerker HVC, maar ook dat mislukte.