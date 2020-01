36 doden bij aanslag op markt in Burkina Faso

Bij een aanslag in Burkina Faso zijn maandag 36 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen toen een markt in de centraal gelegen provincie Sanmatenga door gewapende militanten werd aangevallen en in brand gestoken. Volgens de Burkinese regering gaat het om een terroristische aanslag, meldt het dinsdag in een verklaring aan internationale persbureau’s. De aanslag is nog niet opgeëist. President Roch Marc Kaboré heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd.

Het West-Afrikaanse land wordt de laatste jaren met regelmaat getroffen door bloedige aanslagen door jihadistische rebellen en lokale milities. Zo vielen begin januari zeker veertien dodelijke slachtoffers toen een bus met studenten werd opgeblazen. Een maand eerder kwamen 35 burgers en 7 militairen om het leven bij een aanslag in het noorden van het land. Ook in september, augustus en mei waren er dodelijke aanslagen. Bijna een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.

Door het militaire ingrijpen van Frankrijk in haar voormalige kolonie Mali zijn veel jihadisten naar de oostelijke buurlanden Burkina Faso en Niger getrokken. Vooral het noorden en oosten van Burkina Faso, dat decennia lang gold als een van de meest stabiele landen van West-Afrika, zijn doelwit van aanslagen. Die worden gepleegd door groeperingen die bestaan uit zowel buitenlandse extremisten als lokale militanten, die vechten uit onvrede over de falende staat. Burkina Faso behoort tot de armste landen ter wereld. Volgens de Verenigde Naties zijn wereldwijd slechts vijf landen minder economisch ontwikkeld.