13,5 jaar cel voor oud-Interpolbaas Meng Hongwei

Meng Hongwei, de voormalig president van Interpol, is in de Chinese stad Tianjin veroordeeld tot 13,5 jaar cel voor omkoping. Dat meldt persbureau Reuters. Meng (66) bekende in juli vorig jaar schuld: hij had in zijn tijd als bestuurder in China omgerekend 1,9 miljoen euro aangenomen.

Meng (66) kreeg bovenop zijn celstraf een geldboete van omgerekend zo’n 260.000 euro opgelegd en gaat daar volgens persbureau AFP niet tegen in beroep.

De aanloop naar Meng’s veroordeling trok internationaal de nodige aandacht. Als hoogste baas van Interpol woonde en werkte hij in Frankrijk, waar hij zonder opgaaf van reden opeens niet meer op kwam dagen op het hoofdkantoor van de politieorganisatie in Lyon. Zijn vrouw gaf Meng op als vermist en pas na een week bleek dat hij tijdens een reis in China was aangehouden op verdenking van corruptie. Meng nam ontslag bij Interpol en werd in maart vorig jaar verbannen uit de Chinese Communistische Partij.

Meng’s aanhouding was een voorbeeld van de risico’s die kleven aan het benoemen van Chinese politici bij mondiale organisaties.

Die voert onder president Xi Jinping een streng anticorruptiebeleid. Verschillende (oud-)functionarissen hebben celstraffen gekregen. Dat zou niet zelden op basis van een gedwongen verklaring gebeuren. Of daar bij Meng ook sprake van was, is niet bekend. De Chinees was, voor hij de leiding kreeg over Interpol, onder meer onderminister van Openbare Veiligheid en leidinggevende bij de Chinese kustwacht. In die hoedanigheid zou hij volgens Chinese justitie 14,5 miljoen yuan aan steekpenningen hebben aangenomen.

Xi’s concurrent

Over of het al dan niet frauderen door Meng de belangrijkste reden was voor zijn aanhouding, bestaan twijfels. Toen hij de overstap naar Interpol maakte, was er bij mensenrechtenorganisaties de vrees dat Beijing via Meng druk zou uitoefenen op het internationale politieappraat, om bijvoorbeeld ‘staatsvijanden’ op te laten pakken. Daar lijkt niet per se sprake van te zijn geweest. Meng greep niet in bij acties van Interpol die voor China ongunstig waren, zoals toen het de Oeigoer Dolkun Isa, de voorzitter van het World Uyghur Congress, van de lijst internationaal gezochte personen haalde.

Een andere theorie voor zijn veroordeling wordt gezocht in zijn warme banden met Zhou Yongkang, voormalig chef van de Veiligheidsdienst en daarmee een van de meest invloedrijke mannen in China. Yongkang kreeg in 2015 een levenslange celstraf. Formeel voor corruptie, in feite omdat hij in het politieke kamp zat van Bo Xilai, een rivaal van president Xi.