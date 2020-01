Zware criminelen naar nieuwe beveiligde gevangenisafdeling

Zware criminelen worden vanaf 1 maart ondergebracht in een nieuwe beveiligde gevangenisafdeling. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag na berichtgeving in De Telegraaf. Waar de afdeling komt, maakt het ministerie niet bekend.

Het gaat om gedetineerden waarvan de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Deze gedetineerden hebben volgens het ministerie meer beveiliging nodig dan een reguliere afdeling maar hoeven niet te worden overgebracht naar de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught. Het gaat dus om een nieuw soort tussenvorm, zegt een woordvoerder. Op de afdeling komen twaalf plekken. Hoeveel gedetineerden vanaf 1 maart worden ondergebracht op de nieuwe afdeling is nog niet bekend.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) bedankte op Twitter het personeel van de penitentiaire inrichting (PI) Zutphen voor het „alert optreden” tijdens de georganiseerde uitbraakpoging zondag. „Als de criminaliteit verhardt, vraagt dat ook aan onze kant extra maatregelen”, schrijft de minister. „Onze rechtsstaat is geen rustig bezit.” Volgens het ministerie is de komst van de nieuwe afdeling geen direct gevolg van de uitbraakpoging afgelopen weekend. Er werd al langer over gesproken.