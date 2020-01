Zeker tien doden bij instorten tribune Ethiopische stad Gondar

In de Ethiopische stad Gondar zijn maandag zeker tien doden gevallen toen een tribune bij de viering van een orthodox-christelijk feest instortte. Ook raakten meer dan honderd mensen gewond. Zij hebben onder meer botbreuken en inwendige bloedingen. Dat meldt persbureau AFP op basis van medische bronnen.

Volgens een veiligheidsfunctionaris van Gondar was de houten stellage betrouwbaar en door ‘professionals’ gebouwd, maar klommen te veel jongeren op de tribune waardoor deze overbelast werd. Volgens de Franse krant Ouest France bevonden zich honderden mensen op de stellage toen deze instortte.

Het incident vond plaats tijdens de viering van Timkat, een feest waarbij de doop van Jezus in de Jordaan wordt herdacht. Tijdens dit dagenlange feest komen Ethiopiërs samen om te bidden, liederen te zingen en andere rituelen uit te voeren. De traditie staat sinds vorig jaar op de Unesco-werelderfgoedlijst.

Foto’s van de viering van Timkat in Gondar vóór het ongeluk.

#MelkamTimkat from AFP Addis, covering the festivities in Gondar pic.twitter.com/PEvWD9C1WM

— Robbie Corey-Boulet (@rcoreyb) January 19, 2020