‘We leven nu in de gouden eeuw van gaming’

Hermen Hulst (48) klinkt wat moe aan de telefoon. De Nederlandse gamemaker heeft net een wereldreis van zeven dagen achter de rug, van Tokio tot Santa Monica, langs de vele gamestudio’s van PlayStation waar hij in november opeens de leiding over kreeg. Na een dag jetlag is hij eindelijk weer neergestreken aan de Herengracht. In huis, bij Guerrilla Games, het Nederlandse gamebedrijf dat Hulst groot maakte.

„Ik wil vanuit Amsterdam mijn werk blijven doen”, zegt hij. Niks verhuizen naar Japan of de Verenigde Staten, waar PlayStation haar hoofdkantoor heeft. Het machtscentrum van Sony Worldwide Studios, het moederbedrijf van een aantal van de belangrijkste gamemakers ter wereld, ligt opeens een beetje in Nederland.

Heel bijzonder vindt Hulst dat allemaal niet. „Het maakt voor deze baan eigenlijk niet uit waar je zit.” Worldwide doet zijn naam nu eenmaal eer aan, met dochterbedrijven op drie continenten. Het is een motor achter het recente succes van de PlayStation 4, en een belangrijk aandeel in de 19 miljard euro die Sony’s gametak in 2018 verdiende. PlayStation levert jaarlijks meer dan een kwart van de inkomsten van het Japanse technologiebedrijf.

Het hoogste niveau

Hulst speelt al jaren mee op het hoogste niveau van de game-industrie – al sinds zijn stage in de jaren negentig, toen hij voor het Franse Ubisoft werkte. In San Francisco, natuurlijk: gamebedrijven geloven niet vaak in landsgrenzen. Kort probeerde hij het buiten de industrie bij techbedrijven als Philips, maar in 2001 werd Hulst aangetrokken als hoofd van het Nederlandse Lost Boys Games. Drie jaar later werd dat bedrijf Guerrilla – een opzettelijk brutale naam. Onder Hulst wilde Guerrilla de wereld veroveren, en vond een thuis bij PlayStation.

Groot was Guerrilla al, dankzij schietserie Killzone, maar Horizon Zero Dawn (2017), de meest recente game van het bedrijf, maakte de gamemaker met tien miljoen verkochte exemplaren in minder dan drie jaar tijd tot een superster.

Sindsdien heeft Hulst alle hoeken van Sony’s rijk gezien. „Ik heb jaren in Californië gewoond, bij het hoofdkantoor van PlayStation. Een jaar in Londen, waar ook studio’s zitten.” Met ‘Tokio’ heeft hij nu goede banden: Guerrilla leende zijn technologie aan de beroemde gamemaker Hideo Kojima, een partner van Worldwide Studios, en werkte nauw samen aan zijn game Death Stranding. „Het zijn plekken waar ik me thuis voel.”

Geboeid blijft hij door de grote cultuurverschillen binnen het bedrijf – zowel op landenbasis als per studio. Bij zijn eigen studio heerst een Nederlandse ‘consensuscultuur’; Horizon kwam zelfs voort uit een interne wedstrijd waar iedereen aan mocht deelnemen. Maar: „Er is niet één manier om een gamestudio te runnen. Sommige studio’s hebben één creatief directeur die alles aanstuurt, andere hebben een horizontale structuur met artistieke, creatieve en technische hoofden. Sommige nationale culturen zijn hiërarchischer. Tegelijkertijd is er erg veel uitwisseling tussen de studio’s, het netwerk is ongelofelijk groot.”

PlayStation 5

PlayStation komt met een nieuwe spelcomputer, en geruchten plaatsen de eerstvolgende beleidsaankondigingen ergens in de komende maanden. Maar over de zetten die Sony als gamemaker wil doen om de aankomende oorlog der game-Netflixen aan te gaan, over de vraag of er grote beleidswijzigingen komen met het oog op de games van de nieuwe PlayStation die volgend jaar uitkomt, daar wil hij het nog niet over hebben.

„Ik ben nog volop in transitie”, zegt hij. „Ik zit het ene moment met Cory Barlog van Santa Monica Studio, dan weer met Kojima aan tafel van gedachten te wisselen. Ik voel me nu vooral een kind in een snoepwinkel.” Praten en ideeën verkennen: dat doet Hulst graag.

Worldwide Studios verdiende de afgelopen jaren een reputatie als broedplaats voor zware, verhalende actiespellen met een cinematisch hart. „Wij zijn erg goed geworden in het maken van grote narratieve ervaringen als Horizon Zero Dawn, God of War en The Last of Us. Het zijn games die we ook graag willen maken. De PlayStation-fans verwachten dat ook van ons.”

Gamers van morgen

Maar de kracht van PlayStation vindt hij dat het een brede portfolio heeft, een divers aanbod, en probeert te innoveren. „We zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de gamers van morgen, wat die interessant zullen vinden.”

Wil hij dan ook niet-gamers bereiken? „We zitten nu in een golden age van games, denk ik”, zegt Hulst – een motto dat hij ook elders in de pers herhaalde. „Gaming wordt steeds breder. Er zijn kleine spellen die de menselijke aard willen verkennen, die bestaan naast grote onlinegames in futuristische werelden. Ik ga ons daarin niet beperken.” Om er ook nog even aan toe te voegen: „Er zijn weinig mensen van 20, 25 die nog nooit een game hebben aangeraakt. Ik denk dat gaming nu al een breed publiek aanspreekt, het is niet voor niets de grootste entertainmentindustrie ter wereld.”

Volgend jaar introduceert PlayStation zijn vijfde spelcomputer, en wordt de huidige PlayStation 4 rustig gepensioneerd. De gamestudio’s waar Hulst nu de scepter over zwaait, werken waarschijnlijk achter gesloten deuren aan de eerste spellen voor het nieuwe apparaat. Een andere tak van het bedrijf werkt door op het gebied van virtual reality; de PlayStation is de enige spelcomputer met een volwaardige VR-bril. Ook werkt PlayStation aan het verbeteren van zijn dienst voor streamen van games vanuit de cloud, abonnementdienst PS Now.

De komende vijf jaar gaat de industrie op de huidige voet verder, vermoedt Hulst. „Ik weet niet of er echt grote discontinue zaken zijn”, zegt hij. De overstap van fysieke distributie naar digitaal, dat blijft doorgaan. Het „pionieren” met PlayStation VR gaat ook verder. Volgens Hulst komt het uiteindelijk op hetzelfde aan: „Gaming wordt langzaamaan voor iedereen.”