Vlaamse regering ontslaat topman VRT

Paul Lembrechts, de topman van de VRT, is ontslagen door de Vlaamse regering, na de vertrouwensbreuk die de laatste maanden aan de top van de Vlaamse openbare omroep was ontstaan. Leo Hellemans, die tussen 2014 en 2016 al eens tijdelijk topman bij de omroep was, wordt tijdelijk topman voor een ‘afkoelingsperiode’, zo werd maandag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De beslissing volgt na weken van conflict aan de top van de omroep. Lembrechts staat lijnrecht tegenover de nummer twee van de VRT, directeur Media en Productie Peter Claes, sinds de Vlaamse regering nieuwe besparingen heeft aangekondigd. De twee zijn het oneens over de te volgen strategie. Claes noemde de besparingen haalbaar, terwijl de rest van de directie een nieuwe golf besparingen te schadelijk vindt. Lembrechts vroeg uiteindelijk om het ontslag van Claes. De raad van bestuur weigerde dat: bij eerdere evaluaties, onder meer door Lembrechts zelf, scoorde hij te goed om ontslag te rechtvaardigen.

Kort voor het nieuwe jaar werd een bemiddelaar aangesteld, maar dat mocht niet baten. Lembrechts „is er niet in geslaagd het vertrouwen te herstellen en heeft niet meer de geloofwaardigheid om de openbare omroep te leiden”, zei Vlaams minister van Media Benjamin Dalle maandag. Voor de zomer zou er een nieuwe topman moeten zijn.

Het is de vraag of de crisis binnen de VRT hiermee opgelost is. Wat er met de rest van de directie gebeurt, was maandag onduidelijk. Claes staat voorlopig nog op non-actief. De vakbonden en het Personeelsfront van de VRT verwerpen het ontslag van Lembrechts.