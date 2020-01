Van Oord, ING en Atradius betrokken bij omstreden bouwproject Angola

Baggerbedrijf Van Oord, ING Bank en verzekeraar Atradius hebben meegewerkt aan een project waarbij mogelijk sprake was van corruptie en mensenrechtenschendingen in Angola. Trouw en het FD meldden zondag op basis van gelekte documenten dat de bedrijven betrokken waren bij een project waarbij ook de omstreden voormalige presidentsdochter Isabel dos Santos een grote rol speelde.

De media schrijven over het bouwproject Marginal da Corimba in de Angolese hoofdstad Luanda. Van Oord was onderdeel van een consortium waarin ook Urbinveste deelnam, het bedrijf van Dos Stantos. Van Oord zou voor 400 miljoen euro nieuw land aanleggen. Voor het project leende de ING Bank de Angolese staat 400 miljoen euro. Die lening werd verzekerd door Atradius. Het project werd uiteindelijk stilgelegd vanwege kostenoverschrijdingen. De gelekte documenten kwamen bij de media terecht via klokkenluidersorganisatie PPLAAF.

Uitzettingen

Het plan was om een aantal eilanden van de kust aan elkaar te schakelen om zo ruimte te maken voor een lange boulevard. In het gebied waar gebouwd zou worden, woonde volgens twee adviesbureaus vrijwel niemand en zou niemand moeten verhuizen. Dat bleek zo te zijn omdat eerdere bewoners al verdreven waren.

Ruim drieduizend gezinnen moesten weg, en werden volgens Trouw en het FD door het leger en de politie met geweld hun huizen uitgezet. Volgens bewoners werden daarbij twee kinderen doodgereden door een bouwmachine. De gezinnen wier huizen verwoest werden, kregen geen andere woning en ook geen financiële compensatie. Van Oord en ING zeggen zich nu alsnog voor een vergoeding in te spannen.

Corruptiebeschuldigingen

Het ging in dit project niet alleen mis met de gezinnen, stellen de twee media vast. Zo zou Urbinveste 189 miljoen dollar (zo’n 170 miljoen euro) in rekening gebracht hebben terwijl niet duidelijk was omschreven waarvoor. Ook had het project aanbesteed moeten worden maar is dat niet gebeurd. De Nederlandse bedrijven zouden onvoldoende onderzoek hebben gedaan of het project wel op een deugdelijke manier tot stand kwam, zo stellen deskundigen tegenover Trouw en het FD. Van Oord zegt zich wel aan de regels gehouden te hebben.

ING en Atradius laten in een reactie weten dat ze samenwerkten met Van Oord en daarom weinig onderzoek gedaan hebben naar Urbinveste. Van Oord heeft goede hoop dat het project binnenkort hervat kan worden. „Op dit moment lopen er gesprekken tussen Van Oord en de Angolese overheid over de voortgang van het project.”