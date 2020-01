En de printer heet.... kiwi!

Het is de meeste mensen om het even hoe hun printer heet en dat leek ook het geval bij ‘Villa VPRO’. Totdat de afdeling automatisering op het intranet aankondigde de printers te gaan vervangen en men een serie van acht nieuwe namen zocht. Eerdere printernamen waren onder meer plaatsen, bomen en zoogdieren. Jaren heb ik, redacteur van de VPRO Gids, op de ‘dwergmispel’ en de ‘rat’ geprint.

De oproep was niet aan dovemansoren gericht want de suggesties volgden elkaar in hoog tempo op. Dat begon met internationale gerechten: borsjt, Bratwurst, coq au vin, gyros haggis en stamppot. Daarna volgden personages uit The Hateful Eight van Tarantino, zoals The Hangman, Prisoner en Sherrif. Muppets, programmatitels waaronder Jiskefet, Keek op de Week en Ronflonflon en VPRO-uitdrukkingen zoals ‘Betalen pannenkoek’ en ‘mand!’.

Personages uit Tarantino-films, bergen of programmatitels

De jongste medewerker opperde Pokémons (Charmander, Pikachu, Squirtl), maar ook waren er pleidooien voor Nederlandse kunstenaars (Dumas, Mondriaan, Rembrandt), feministische toppers (Groeneweg, Jacobs, Tendeloo), bergen (K2, Mont Blanc, Mount Everest) en fauna (ereprijs, fluitekruid, immergroen). Voor fruit (appel, kiwi, peer) was ook enige animo, maar de duimen gingen pas echt omhoog bij de suggestie de printers te vernoemen naar frituursnacks (berenhap, bitterbal, kipcorn, kroket, vlammetjes). De zaak leek beklonken en men verheugde zich al op meldingen als ‘de loempia heeft geen papier meer’. Kantoorhumor, iedereen blij.

Maar niet heus, want kort daarop kwam het bericht dat in het kader van een gezonde bedrijfscultuur niet voor snacks, maar voor fruit was gekozen. Snacknamen zouden volgens de jury aanzetten tot verkeerd eetgedrag. Meteen was de Villa te klein en de kantoorcultuurstrijd tussen vega en friet escaleerde. „Opvoeden doe je maar thuis” en „een printje uit de kaassouffle steek je toch niet in je mond” waren nog de vriendelijkste reacties.

De kritiek richtte zich op de jury

De ‘jury’ kwam onder vuur te liggen, men eiste hertelling van de stemmen en een boycot van de nieuwe printers dreigde. Toen er ook nog een foto opdook van een nieuwe printer met daarop al ‘Kiwi’ viel het woord ‘nepverkiezing’. Voor de interne VPRO-snackgroep hét moment om haar achterban op te roepen de ‘vette bek’ open te trekken. Tevergeefs. Een polderaar deed nog een ultieme poging tot compromis, maar ook porte-manteau-woorden bitterbappel, frikamboos, kaassouppeer, kiwicorn, krokanderijn en loempianaan haalden het niet. Het culinair correcte fruit won. Moegestreden en vooral teleurgesteld toog men weer aan het werk.

Een maand later lijken de gemoederen bedaard en vervoeg ik mij bij Mattijs de Ruijter, manager ICT & Algemene Zaken en verantwoordelijk voor de VPRO-printers. Hij draaide de snackvernoeming eigenhandig terug. Persoonlijk heeft De Ruijter geen moeite met de snacknamen, maar omdat het op zijn afdeling tot tweespalt leidde, voelde hij zich genoodzaakt in te grijpen. „Wij moeten hier samen verder. Bovendien zijn printers voor de meeste collega’s bijzaak, maar voor ons niet.” Hij begrijpt dat gesproken wordt van een nepverkiezing, al zet hij daar wel een kanttekening bij. „Van de stemmers was een ruime meerderheid voor snacks, maar ik betwijfel of de zwijgende meerderheid zit te wachten op een printje uit de kroket.”

Het verzet lijkt inmiddels geluwd maar is deels ondergronds gegaan. Zo is de Appel op de derde inmiddels met extra letters omgedoopt in Bitterbappel. Nog drie letters en de snacklobby heeft deze verdieping heroverd.

