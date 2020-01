Prins Harry had ‘geen andere optie’ dan breuk met koningshuis

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hadden „geen andere optie” dan een stap terug te doen binnen de koninklijke familie. Dat heeft hij zondagavond gezegd tijdens een toespraak bij een liefdadigheidsinstelling in Londen, meldt Reuters.

„Ik ben zeer bedroefd dat het hiertoe gekomen is”, zei de prins tijdens zijn rede, zijn eerste openbare uitspraken sinds hij en Meghan eerder deze maand onverwacht aankondigden afstand te willen doen van hun rol als vooraanstaande leden van het koninklijk huis om een onafhankelijker bestaan op te bouwen.

Zaterdag werd bekend dat Harry en Meghan geen gebruik meer zullen maken van hun koninklijke aanspreektitels, als deel van een overeenkomst over hun besluit met koningin Elizabeth. Ook raken ze de financiële vergoeding kwijt die ze kregen voor hun verplichtingen als prominente leden van het koninklijk huis.

„Onze hoop was om de koningin, het Gemenebest en mijn militaire banden te blijven dienen zonder openbare financiering”, aldus Harry, die eerder had aangegeven actief te willen blijven als lid van het koninklijk huis. „Dat was helaas niet mogelijk.”

De prins, die bekendstaat als de Hertog van Sussex, wees naar de media, die hij omschreef als een „sterke kracht”, als een aanleiding voor de breuk.

‘Sprong in het diepe’

Hij noemde het besluit om meer tijd in Noord-Amerika door te brengen „een sprong in het diepe” die hij en Meghan, een Amerikaanse, „niet lichtvaardig” hebben genomen. Het paar is van plan zich voorlopig te vestigen in Canada, waar Meghan al eerder heeft gewoond. Harry zei te hopen dat dat zal leiden tot „een vrediger leven”.

„Wat ik duidelijk wil maken is dat we niet weglopen, en we lopen zeker niet weg van jullie”, zei hij tegen zijn toehoorders van zijn liefdadigheidsorganisatie Sentebale, die zich inzet voor kinderen met HIV in Afrika. „Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis en een plaats waar ik van houd. Dat zal nooit veranderen.”

De toespraak van de prins is gepubliceerd op Instagram.