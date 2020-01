Oxfam: miljardairs hebben meer geld dan 4,6 miljard armsten

De ngo Oxfam heeft aan de vooravond van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos maandag om aandacht gevraagd voor de economische ongelijkheid in de wereld. In het rapport Time to Care staat dat de 2.135 rijkste mensen ter wereld (iedereen met een vermogen van minimaal een miljard Amerikaanse dollar) vorig jaar meer vermogen hadden dan de armste 4,6 miljard mensen. De kloof slinkt wel, zij het met kleine stapjes. De wereld telt sinds begin vorig jaar, toen het vorige rapport verscheen, 55 miljardairs minder.

Het rapport geeft in het bijzonder aandacht aan de positie van vrouwen op de globale arbeidsmarkt. De 22 rijkste mannen ter wereld hebben gezamenlijk bijvoorbeeld meer geld dan alle vrouwen op het continent Afrika. Op de achtergrond verrichten vrouwen en meisjes volgens Oxfam wereldwijd dagelijks 12,5 miljard uur aan gratis of zwaar onderbetaald werk. Daarmee voegen ze naar schatting voor 10.800 miljard Amerikaanse dollar (9.730 miljard euro) toe aan de wereldeconomie, hoewel het werkelijke getal waarschijnlijk hoger ligt.

Rutte naar Davos

Het World Economic Forum begint dinsdag in het Zwitserse Davos. Namens Nederland gaat premier Mark Rutte naar de top. Michiel Servaes, directeur van de Nederlandse tak Oxfam Novib, roept hem op aldaar te pleiten voor een hardere aanpak van belastingontwijking. Tegen persbureau ANP: „Laat de boodschap zijn dat wij voortaan het goede voorbeeld geven.”

Oxfam heeft zich bij het onderzoek onder meer gebaseerd op gegevens van de Zwitserse bank Credit Suisse Global. Volgens de onderzoekers biedt die barometer het meest uitgebreide overzicht op welvaart wereldwijd en op inkomensverschillen.