Ouders Spaanse peuter Julen treffen schikking met eigenaar boorput

De ouders van de Spaanse peuter die vorig jaar in een illegaal gegraven boorput viel, hebben een schikking getroffen met de eigenaar van het landgoed waar de put zich bevond. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Spaanse justitie. De tweejarige Julen overleed toen hij in een ruim honderd meter diepe boorput viel. Dinsdag zou de rechtszaak tegen David Serrano beginnen.

De put waar Julen tijdens een familiebijeenkomst in viel, in bergachtig gebied in de provincie Málaga, was slechts 25 centimeter breed. De zeer gecompliceerde reddingsoperatie duurde uiteindelijk twaalf dagen en werd wereldnieuws. De peuter zou een val van ruim zeventig meter hebben gemaakt en werd bedolven onder zand en vallende stenen. Autopsie wees uit dat hij enkele minuten na zijn val overleed.

Lees meer over de gecompliceerde reddingsoperatie

Nalatigheid

Met de schikking erkent Serrano dat hij vanwege nalatigheid verantwoordelijk is voor de dood van Julen, zegt de aanklager tegen Reuters. Ook moet hij een schadevergoeding van 190.000 euro betalen en accepteerde hij een eenjarige gevangenisstraf. Justitie eiste een celstraf van drie jaar. De Spaanse rechter moet de schikking nog goedkeuren.

Serrano werd aangeklaagd omdat hij het gat van de put niet goed had bedekt. De Spanjaard had de put een maand eerder tevergeefs gegraven op zoek naar water om avocado’s te kunnen laten groeien in het droge gebied. Daarvoor had hij niet de vereiste vergunningen.

Als ook de rechter akkoord is, hoeft dit niet te betekenen dat Serrano naar de gevangenis moet. Wie in Spanje een gevangenisstraf lager dan twee jaar krijgt opgelegd, hoeft deze meestal niet uit te zitten als dit een eerste veroordeling is. Het is niet duidelijk of dit ook bij Serrano het geval is.