New York Times steunt de twee vrouwelijke presidentskandidaten

New York Times steunt de twee vrouwelijke Democratische presidentskandidaten

De Amerikaanse krant The New York Times heeft steun uitgesproken voor de twee overgebleven vrouwelijke presidentskandidaten: Amy Klobuchar en Elizabeth Warren. Dat schrijft de krant zondag in het hoofdredactioneel commentaar. De gevestigde kandidaten aan de Democratische zijde zouden ruimte moeten maken voor een nieuwe generatie. Het is tijd voor „nieuwe ideeën", schrijft de krant.

Elizabeth Warren en Amy Klobuchar hebben zich namens de Democratische partij kandidaat gesteld om president van de Verenigde Staten te worden. Foto Justin Sullivan/Getty Images

En daar zijn volgens de krant Warren en Klobuchar de aangewezen kandidaten voor. Warren is een „begenadigd verteller” met uitgedachte beleidsopvattingen over het structureel hervormen van het economisch systeem en de overheid. Klobuchar vertegenwoordigt het gematigde deel van de Democratische partij met uitgesproken ideeën over verduurzaming en het terugdringen van armoede, schrijft de krant.

Volgens the New York Times zijn onder het presidentschap van Donald Trump „legitieme vragen” ontstaan over het functioneren van het democratisch systeem. De krant roept op: „Als er ooit een tijd was om stabiliteit te zoeken, dan is het nu.”

Het is opvallend dat de krant twee kandidaten steunt; voorgaande jaren sprak The New York Times steun uit voor één kandidaat. Ook valt op dat de krant Joe Biden niet steunt. Biden wordt gezien als een van de belangrijkste concurrenten van Donald Trump, maar is volgens de krant niet het antwoord op de crisis in het land. „Het herstellen van de status quo brengt de VS niet waar het als samenleving heen moet.” Ook zijn leeftijd -Biden is 77- werkt niet mee. „Het is tijd dat hij de fakkel doorgeeft aan een nieuwe generatie politieke leiders.”