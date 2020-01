Met scratches, drums en piano vertelt een bijzonder trio over algen en over muziek zelf

Diatomeeën, ofwel kiezelwieren, zijn eencellige algen, cruciaal voor het waterleven. Onder de microscoop hebben ze fascinerende structuren in uiteenlopende vormen en kleuren. De Canadese jazzpianist Kris Davis laat zich in haar meest recente werk inspireren door die algen. Met een paar noten maakt ze het abstracte toegankelijk, het allerkleinste kosmisch groot.

In het Bimhuis in Amsterdam brengt ze haar geprezen album Diatom Ribbons tot leven met de wonderlijke combinatie van drummer Terri Lyne Carrington en turntablist Val Jeanty. De drie vrouwen uit de New Yorkse jazzscene wisselen geen woord, zelfs nauwelijks blikken, maar de oren staan gedurende vijf uitgesponnen composities wijd open, ze reageren op elkaars aftasten om dan uiteindelijk elkaar te vinden in een fusie van hiphop en avant-gardistische impro.

Donkere structuren

In een kalm tussenstuk dat neigt naar minimal music zijn Davis’ diepzeenoten de ankers van de dobberende algenbrij. In de steviger stukken aan het begin en einde van de avond trekt de Haïtiaanse turntablist Val Jeanty de aandacht. Het spel van Davis bestaat dan nog uit enkele donkere structuren, vaak opgebouwd uit een beperkt aantal noten, verscholen in een ruisende beat. Jeanty scratcht gespreksflarden van freejazz-pionier Cecil Taylor over de Franse componist Olivier Messiaen door de drums en pianostructuren heen. Behalve over algen gaat de muzikale vertelling van dit trio voor een groot deel ook over muziek zelf.

V.l.n.r. drummer Terri Lyne Carrington, pianist Kris Davis en turntablist Val Jeanty. Foto Caroline Mardok

Zeker nu de samplevoorraad via digitale kanalen ook live onuitputtelijk is, is het vreemd dat de kunst van het scratchen nog maar zo weinig op de podia te horen is. Gaandeweg gebruikt Jeanty steeds meer klassieke hiphop-samples, bekend van de dansvloer: ‘Check it out!’, ‘This is a journey into sound’, ‘And it goes a little something like this!’. Zo biedt het bijzondere trio steeds nieuwe manieren om improvisatie en freejazz toegankelijk te maken, om in te zoomen op het eencellige zodat de complexiteit ervan zichtbaar wordt, en behapbaar.