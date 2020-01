Medicijntekort vorig jaar verdubbeld

Het aantal keren dat een medicijn in Nederland tijdelijk of definitief niet leverbaar was, is vorig jaar bijna verdubbeld. Het aantal meldingen over tekorten liep vorig jaar op naar 1.492 tegenover 769 in 2018. Dat meldt de apothekersorganisatie KNMP Farmanco maandag.

Het ging vooral om crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en geneesmiddelen voor behandeling van maagklachten. Dit zijn medicijnen die door veel patiënten wordt gebruikt. „Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder van”, zegt voorzitter Aris Prins van KNMP in het persbericht.

Lees ook: Verplichte voorraad als eerste stap

Farmanco noteert een tekort wanneer een medicijn minimaal veertien dagen landelijk niet verkrijgbaar is. Sinds 2010 loopt het medicijnentekort in Nederland op. Volgens de apothekersorganisatie komen de tekorten onder meer door problemen met productie, distributie en kwaliteit.

Ook de stevig gedaalde prijs als gevolg van de hevige concurrentie is een belangrijke oorzaak. Omdat de meest verkochte middelen patentloze medicijnen zijn waar de concurrentie groot is, zijn de prijzen flink gedaald: in Nederland sinds 2007 gemiddeld met ongeveer 40 procent. De productie vindt tegenwoordig grotendeels in Azië plaats waardoor de tijd tussen bestelling en levering vaak meer dan zes maanden is. Wanneer een partij medicijnen wordt afgekeurd, heeft dat meteen grote gevolgen.