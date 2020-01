Iran dreigt met terugtrekking uit non-proliferatieverdrag

Iran zal uit het non-proliferatieverdrag (NPV) stappen als het nucleaire dossier van het land naar de VN-Veiligheidsraad wordt gestuurd. Daarmee heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif maandag gedreigd, meldt persbureau Reuters. Zarif zei dat zijn land ook uit het NPV zal stappen als „de Europeanen doorgaan met hun ongepaste gedrag”.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben Iran vorige week formeel beschuldigd van het overtreden van de regels van de Iran-deal. Hiermee is een geschillenprocedure geopend die uiteindelijk neergelegd kan worden bij de VN-Veiligheidsraad. Dit zou kunnen leiden tot meer economische sancties tegen Iran.

Beperkt houden

In het non-proliferatieverdag hebben 191 landen zich gecommitteerd aan enkele afspraken om het gevaar van kernwapens beperkt te houden. In het verdrag is onder meer afgesproken dat alleen de Verenigde Staten, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China kernwapens mogen bezitten. India, Pakistan, Noord-Korea en Israël hebben echter ook kernwapens en zijn niet aangesloten bij het verdrag.

Sinds de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken uit het nucleaire akkoord met Iran, zijn herhaaldelijk berichten naar buiten gekomen dat de islamitische republiek zich niet langer houdt aan de regels die in dat verdrag zijn opgesteld. Zo verrijkt het land meer uranium dan toegestaan en gebruikt het land geavanceerde uraniumcentrifuges terwijl dat verboden is. Maandag beloofde Zarif dat Iran zal stoppen de grenzen van het verdrag te overschrijden.