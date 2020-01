Iran: twee raketten gebruikt bij neerhalen PS752

De Iraanse luchtvaartautoriteit CAO heeft na eigen onderzoek geconcludeerd dat vlucht PS752 van Ukraine Airlines twee weken geleden door twee raketten is neergehaald. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Eerder hield de Iraanse Revolutionaire Garde nog vol dat het om maar één raket ging.

De nieuwe conclusie is dezelfde als The New York Times en onderzoekscollectief Bellingcat eerder trokken hoewel die op een essentieel punt afwijkt: waar journalisten en onderzoekers na bestudering va videobeelden niet met zekerheid konden vaststellen of het om een Tor-M1-raket ging, doen de Iraniërs dat wel. De Tor-M1-raket is een kleinere uitvoering van de Boek-raket waarmee bijna zes jaar geleden vlucht MH17 boven Oekraïens grondgebied werd geraakt.

De Verenigde Naties hebben ondertussen aangekondigd het internationale beleid ten aanzien van vliegen boven conflictgebieden te herzien. Het Iraanse leger had vergeldingsacties tegen Amerikaanse doelen aangekondigd nadat een week eerder de hoge majoor-generaal Qassem Soleimani was omgekomen na een Amerikaanse raketaanval. Niettemin was het Iraanse luchtruim nog 'gewoon' open.

