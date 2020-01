Investeringen in Nederlandse start-ups verdubbeld

Nederlandse start-ups hebben in 2019 anderhalf miljard euro opgehaald aan investeringen, bijna twee keer zo veel als het jaar ervoor. Niet eerder werd er zo veel geld in snel groeiende Nederlandse techbedrijven gestoken.

Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau Dealroom ter beschikking heeft gesteld aan NRC. Dealroom baseert het bedrag op bekendmakingen van bedrijven en nieuwsberichten. De totale hoeveelheid investeringsgeld ligt daarom vermoedelijk nog hoger.

De anderhalf miljard is zogenoemd venture capital – waarbij investeerders kapitaal ruilen tegen nieuwe aandelen. Dit is een gebruikelijke manier om startende ondernemingen te financieren die zijn gebouwd om extreem snel te groeien. In de praktijk zijn dit bijna altijd technologiebedrijven.

Het grootste deel van de anderhalf miljard is afkomstig van investeringsmaatschappijen zoals het Amsterdamse Inkef Capital, dat geld van pensioenfondsen investeert, of Peak Capital, gefinancierd door rijke ondernemers. Ook het publiek gefinancierde Bom Brabant Ventures, waar onder meer het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant in participeren, investeerde vorig jaar zo’n vijftig miljoen euro. Het bedrijf steekt vooral geld in start-ups uit Eindhoven. „Ook buitenlandse investeerders, zoals het Amerikaanse Insight Partners, worden steeds actiever in Nederland”, zegt Yoram Wijngaarde van Dealroom.

Lees ook dit interview met ‘angel investeerder’ Jeroen Bertrams: ‘Investeren is heel verslavend. Het is heel gevaarlijk’.

Een tot twee unicorns

De toename is deels te verklaren door grote investeringen in bezorgdienst Picnic, softwarebedrijf GitLab en biotechbedrijf AM Pharma, die afgelopen jaar ieder meer dan honderd miljoen euro ophaalden. „Verder zien we dat het investeringsklimaat in Nederland volwassen begint te worden”, zegt Wijngaarde. „We zien dat Nederlandse investeerders meer risico durven te nemen.”

Ook andere Europese landen zagen een toename van de hoeveelheid durfkapitaal. Europese start-ups kregen ruim 37 miljard euro aan financiering in 2019, een verdrievoudiging in vijf jaar tijd. Nederland staat qua investeringsmiljarden op de zesde plaats in Europa. Hoger scoren Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar Nederland moet ook Zwitserland en Zweden achter zich laten.

Nederland sprak eerder de ambitie uit om jaarlijks een tot twee unicorns – techbedrijven die meer dan een miljard dollar aan waarde vertegenwoordigen – af te leveren, zo verklaarde start-up ambassadeur Prins Constantijn van Oranje afgelopen juni tegen Het Financieele Dagblad. Daarvoor is de komende vier jaar 65 miljoen euro beschikbaar. Deze week wordt bekend wat er precies met dit geld gaat gebeuren.

In Nederland zijn momenteel twaalf bedrijven met unicorn-status, meldde Dealroom in september. Daartoe behoren bekende namen als webwinkel Coolblue, navigatiebedrijf TomTom, maaltijdbezorger Takeaway en vakantiesite Booking.com. Maar ook bedrijven als biotechbedrijf Crucell (dat onder meer vaccins maakt tegen ebola) en GitLab, dat software ontwikkelt waarmee programmeurs kunnen samenwerken.

De unicorn-status is in de meeste gevallen vooral symbolisch, gebaseerd op wat een bedrijf bij een eventuele toekomstige beursgang of overname waard zou zijn. Veel van deze bedrijven stranden alsnog voordat dit punt wordt bereikt.

Lees meer over de twaalf unicorns in dit achtergrondartikel: De Club van Twaalf