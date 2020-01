IMF verlaagt opnieuw groeiramingen wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de wereldeconomie minder snel zal groeien dan eerder was voorspeld. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport. Het IMF heeft de groeivoorspellingen voor 2019 en 2020 met 0,1 procentpunt verlaagd en die van 2021 met 0,2 procentpunt naar beneden bijgesteld.

Volgens het fonds is de minder sterke groei vooral het gevolg van de tragere groei van opkomende economieën. Het IMF licht hierbij India uit, waar de economie lijdt onder een afgenomen binnenlandse vraag en de verminderde bereidheid tot het doen van investeringen. De groeiprognose voor dat land is verlaagd met 1,2 procentpunt naar 5,8 procent voor 2020. Het jaar daarna zal de economie met 6,5 procent groeien (0,9 procentpunt lager dan eerder voorspeld).

Een jaar geleden stelde het IMF de groeiprognoses ook naar beneden bij: IMF ziet wereldeconomie dit jaar verder vertragen

Volgens de nieuwe cijfers groeide de mondiale economie in 2019 met 2,9 procent. Het IMF verwacht dat de economie met 3,3 procent in 2020 harder zal groeien, in 2021 wordt een groei van 3,4 procent geraamd.

Brexit en handelsoorlog

Het IMF is niet alleen maar negatief. Het fonds verwacht dat het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China een positieve invloed zal hebben op de mondiale markt. Ook het feit dat een No Deal-Brexit van tafel lijkt, zal vermoedelijk leiden tot meer vertrouwen in de markt en dus tot meer investeringen.

In de eurozone verwacht het IMF een economische groei van 1,2 procent in 2019, 1,3 procent in 2020 en 1,4 procent in 2021 - iets lager dan het IMF in oktober 2019 voorspelde. Dit komt doordat de groeiprognoses voor Duitsland en Spanje naar beneden zijn bijgesteld. In Duitsland is de productie afgenomen, in Spanje kromp de binnenlandse vraag en de export.

Lees ook: In Indiase autoshowrooms blijven de klanten weg