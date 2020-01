‘Het bod op ons huis verbaasde me’

in

‘Dit jaar zal ik voor mijn werk veel op reis zijn. Ik werk voor Oranjegroep, een detacheerder in de bouw en techniek. We gaan de komende jaren uitbreiden naar andere Europese landen. Als representative zal ik de contacten leggen met relaties ter plaatse om klanten binnen te halen en specialisten op projecten te plaatsen.

„Ik ben getrouwd en heb een zoontje van vier. Thuis heb ik natuurlijk goed overlegd over wat dit de komende tijd betekent. We beginnen in Duitsland en we zitten nu in een transitieperiode, dus voorlopig zal het zo’n vaart niet lopen. Maar het is nog koffiedik kijken hoe druk het precies gaat worden.

„In het prille begin van mijn tijd bij Oranjeboom werkte ik ook tachtig uur per week omdat er een afdeling opgezet moest worden. Toen gaf mijn vrouw me ook de ruimte. Ze begrijpt dat ik dit graag wil, anders zou ik het ook niet doen. Mijn salaris er nu niet op vooruitgegaan, maar als er in het buitenland eenmaal iets is opgezet, dan zal daar wel iets tegenover staan. Het gaat me ook meer om de uitdaging. Ik verdien nu 4.200 euro netto per maand, daar moeten de fiscale kosten van mijn zakelijke auto nog vanaf. Dan houd ik alsnog genoeg over om van te kunnen leven.”

uit

‘We hebben net ons huis verkocht en wonen nu in een huurhuis in Hendrik-Ido-Ambacht. Aanvankelijk waren we helemaal niet van plan om te verkopen, maar ik stond op een dag in de tuin en toen kwam er iemand naar me toe die zei dat hij ons huis wel wilde kopen. Het bod verbaasde me, zo hoog was het. Toen ben ik naar onze makelaar gestapt en die zei dat ik er nog meer voor kon vragen ook. Uiteindelijk hebben we het huis waar we pas drieënhalf jaar woonden voor 450.000 euro verkocht.

„De overwaarde hebben we geparkeerd en over drie jaar, als het weer vrij is voor gebruik, willen we een vrijstaand huis kopen. Het is altijd mijn droom geweest om m’n huis zelf te bouwen, dus misschien doen we dat dan wel, maar mijn vrouw heeft daar zo haar bedenkingen bij. Dus dat zit nog in de onderhandelingsfase.

„Voor de kleine sparen we sinds de geboorte tot zijn achttiende 100 euro per maand, in de hoop dat hij daar later een mooie studie van gaat volgen. Maar we beseffen ook dat hij misschien, anders dan zijn ouders, niet wil studeren. Hij mag ook wat anders met het geld gaan doen, als het maar niet over de balk wordt gesmeten. Voor nu zijn we vooral geld kwijt aan kinderkleding en speelgoed. En binnenkort gaat hij op voetbal, maar dat zullen de kosten niet zijn.”

Inkomen: 3.450 netto per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.137 euro), mobiel/internet/tv (67 euro), verzekeringen (300 euro), tweede auto (186 euro), boodschappen (500 euro), abonnementen (10 euro), kinderzaken (kleren, speelgoed, rond de 300 euro) Sparen: 100 euro voor zoon, 350 euro gezamenlijk Laatste grote aankoop: auto voor vrouw (16.250 euro)