Eminem heeft het plezier in het rijmen teruggevonden

Eminem bracht zijn nieuwste album Music To Be Murdered By, net als voorganger Kamikaze, zonder aankondiging uit. Anno 2020 is het weer leuk om naar Slim Shady te luisteren. Zeker als hij door de ingetogen beats zijn flow een beetje kan laten ademen.

Het zou geen Eminem-album zijn als hij niet ook een paar keer uit de bocht zou vliegen. De uitspraak ‘bombs away’ gebruiken in een strofe over de aanslag bij het Ariana Grande-concert in Manchester voelt aan als geforceerde shockrap, en een wereldrecord lettergrepen rappen binnen een bepaalde tijd heeft-ie al een keer gedaan.

Daar tegenover staan geweldige bijdragen van bijvoorbeeld Royce da 5’9”, zowel vocaal als productioneel. Op een van diens beats bespreekt Eminem de Las Vegas-schietpartij in 2017 vanuit het perspectief van de schutter op ronduit indrukwekkende wijze. Voor de rest is het vooral plezier wat hoorbaar is. Lange tijd leek het alsof hij dat verloren was.

Hiphop Eminem Music To Be Murdered By ●●●●●