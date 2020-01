Eerste duel Arantxa Rus op Australian Open uitgesteld vanwege regen

Arantxa Rus komt pas dinsdag in actie op de Australian Open. De Delftse tennisster zou maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi aantreden tegen de Poolse Magda Linette, maar door zware regenbuien is die wedstrijd uitgesteld. Ook 31 andere wedstrijden die maandag op de openluchtbanen van het tennispark in Melbourne gespeeld zouden worden, zijn verplaatst.

Rond kwart voor drie lokale tijd (04.45 uur Nederlandse tijd) begon het te regenen in Melbourne. Op dat moment vond onder meer de wedstrijd tussen de Zwitser Roger Federer en Steve Johnson uit de VS plaats, die enkele minuten werd stilgelegd om het dak te sluiten. Dit bracht Federer niet uit zijn ritme: hij won zonder al te veel moeite in drie sets (6-3, 6-2, 6-2).

Ook de Amerikaanse Cori ‘Coco’ Gauff won maandag overtuigend. De vijftienjarige versloeg zevenvoudige winnares van een grandslamtoernooi Venus Williams met 7-6(5), 6-3. Het was de tweede keer dat de tiener won van Williams: op Wimbledon was zij vorig jaar in de eerste ronde ook al te sterk voor haar 24 jaar oudere landgenote.

Op de Australian Open zullen voor Nederland naast Arantxa Rus ook Kiki Bertens en Tallon Griekspoor in actie komen. Bertens (nummer 10 van de wereld) zal dinsdag spelen tegen de Roemeense Camelia Begu, die op plek 105 van de wereldranglijst staat. Debutant Griekspoor speelt dezelfde dag tegen Taylor Fritz uit de Verenigde Staten.