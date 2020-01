Drie doden in Spanje door storm Gloria

De storm die over Spanje heen raast, heeft zondag en maandag aan drie mensen het leven gekost. Op veel plekken in het land is de overlast groot. De storm, met de naam Gloria, gaat gepaard met veel sneeuw, regen en windstoten. Dat meldt persbureau Reuters.

De overlast was het grootst in de oostelijke provincie Valencia en de Balearen, een eilandengroep in de Middellandse Zee. In de plaats Ávila, ten noordwesten van Madrid, kwam een man om het leven omdat door de wind een dakpan tegen zijn hoofd aan vloog. In de noordelijke provincie Asturië werd een man aangereden toen hij zijn sneeuwkettingen aan het bevestigen was. In de oostelijke kuststad Valencia kostte het koude weer een dakloze vrouw het leven.

Aan de oostkust in de provincie Valencia werden golven van acht meter hoog gemeld en windstoten van 115 kilometer per uur. Veel wegen zijn afgesloten en tientallen scholen zijn uit voorzorg dicht. De luchthaven van Alicante is uit voorzorg gesloten waardoor bijna tweehonderd vluchten moesten worden geannuleerd.