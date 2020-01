Derde sterfgeval door coronavirus, ziekte bereikt Zuid-Korea

Na twee eerdere sterfgevallen is dit weekend een derde persoon overleden aan de gevolgen van een coronavirus dat momenteel om zich heen grijpt in China. Het aantal besmettingen in het Aziatische land is dit weekend verdrievoudigd. Het virus is nu ook buiten de stad Wuhan opgedoken en is zelfs in Zuid-Korea gesignaleerd. Dat melden de Chinese autoriteiten maandagochtend, aldus persbureau Reuters. Er zijn dit weekend in totaal 139 besmettingen bijgekomen.

Er lijkt vooralsnog geen reden tot paniek, maar internationaal zijn virologen niet gerustgesteld.

In totaal zijn wereldwijd meer dan 200 besmettingen bekend. Het virus dook tot nu toe vooral op in en om Wuhan, maar dit weekend hebben ook de lokale gezondheidsinstanties van Shenzhen en hoofdstad Beijing besmettingen gemeld. Behalve in China zijn eerder ook in Japan en Thailand besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De patiënt die in Zuid-Korea is aangetroffen, bleek een 35-jarige vrouw uit Wuhan.

Familie van SARS

Het nieuwe virus is een coronavirus, een ‘familie’ waar ook SARS onderdeel van uitmaakt, en is een longaandoening die zich zich onder meer laat kenmerken door griep, hoge lichaamstemperaturen en ademhalingsproblemen. Omdat de relatief algemene symptomen bij meer aandoeningen passen, is diagnosticeren volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lastig. Er bestaat geen vaccin tegen het virus. De WHO heeft experts naar ziekenhuizen in risicogebieden gestuurd.

Later deze week wordt het Chinese nieuwjaar gevierd, voor miljoenen Chinezen aanleiding uitstapjes in binnen- en buitenland te maken. De vrees is dat ziektekiemen zich dan verder zullen verspreiden.