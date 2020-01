Depressiegala gaat door ondanks kritiek op besteding subsidiegelden

Het Depressiegala ligt onder vuur om de besteding van subsidiegelden, maar gaat maandagavond gewoon door, heeft de organisatie laten weten. Zondag bleek dat de stichting die het gala organiseert beschikbare fondsen vooral inzet om het evenement zelf te organiseren. Taken als voorlichting op scholen zijn daardoor blijven liggen. Verschillende bekendheden die aan het gala zouden meewerken of hebben meegewerkt, zijn daar niet blij mee.

Aanleiding voor de kritiek op het gala is een uitzending van Nieuwsuur van zondag over subsidie die aan het gala is verstrekt. In 2016 en 2017 kreeg de organisatie bijna 300.000 euro voor het gala, de ontwikkeling van een quiz om mee langs scholen te gaan en een buddysysteem, blijkt uit documenten. De quiz en het buddysysteem kwamen nooit van de grond. Het gala bestaat wel nog, maar genereert geen extra geld voor andere activiteiten. Volgens de organiserende Mental Health Foundation (MHF) is dat ook nooit het hoofddoel geweest.

Dat er zoveel subsidiegeld is besteed zonder bevredigend resultaat komt volgens de MHF-oprichters Bram Bakker en Esther van Fenema door de directeur die ze hadden ingehuurd. „We hebben [...] moeten concluderen dat het functioneren van onze directeur erg achterbleef bij onze verwachtingen”, schrijven de psychiaters. Zelf hebben ze naar eigen zeggen nooit geld ontvangen van de stichting en zelfs een deel van de subsidiegelden uit eigen zak terugbetaald. De subsidie is per april 2017 na overleg tussen de MHF en het ministerie stopgezet.